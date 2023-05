Detailní pitva Jalonenova výběru. O chybějícím Vránovi, citelné ztrátě Jiříčka i hledání gólmanské jedničky

„Chybí mi tam Jakub Vrána, který chtěl hrát, ale zdálo se mi, že trenér o něj nestál," říká Burkert, podle nějž se měla hledat pozice a role pro útočníka St. Louis. „Byl tam asi problém s tím, jak Vrána už loni přistupoval k dodržování systému a Kari Jalonen není typ kouče, který hráči dává absolutní volnost," připomíná Kézr s vědomím, že pouhých pět posil z NHL pro mistrovství světa je nejmenší počet za posledních sedm let.

„Veliká škoda, že zranění připravilo o účast talentovaného obránce Davida Jiříčka. Na něj jsem se hodně těšil, protože během posledního roku v zámoří hodně vyrostl," prozrazuje Burkert. „Je to hráč s velkým potenciálem. Na turnaji v Brně předvedl proti Švédům všechny hokejové polohy, měl spoustu vynikajících momentů, ale taky zavinil první gól v české síti svou ztrátou puku na útočné modré čáře při přesilovce," vykládá Kézr.

Redaktoři se též zamýšlejí, kdo z gólmanů dostane důvěru při pátečním úvodním utkání mistrovství světa, a shodují se na tom, že do branky by měl jít nejstarší z nich Hrubec. „Vzhledem k tomu, že Karel Vejmelka odchytal obě porážky na brněnském turnaji a Šimon Hrubec se zaskvěl v celé přípravě včetně duelu se Švédy, tak mě to vychází na něj," míní Burkert.