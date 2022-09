Bruk chce dotáhnout Vary do předkola. Rulíkovi dvojroli nezávidí: Už jsem neměl energii

Účast mezi nejlepší dvanáctkou v minulé sezoně Karlovy Vary zachránily až v posledním kole. Letos se navíc budou muset obejít bez reprezentanta Jakuba Fleka nebo Slováka Tomáše Mikúše. „Věřím však, že se nám je podařilo nahradit a proklouzneme do play off. Ale přeci jen ještě sháníme jednu posilu do útoku," prozradil Bruk.

Do týmu Energie přišli útočníci Gríger, Kofroň a Baláž, a obránci Bartejs s Bernadem. Otazník však visí nad startem 18letého snajpra Jiřího Kulicha, kterého si v prvním kole draftu NHL vybralo Buffalo. „Mám informace takové, že nevím vůbec nic," usmíval se kouč. „Byli bychom velmi rádi, kdyby za nás ještě nastoupil. Odchovanec, mladý a perspektivní hráč, který se určitě dostane do NHL," mínil Bruk.

O osudu produktivního centra se rozhodne od 15. do 19. září na kempu v Buffalu. Dle posledních informací to vypadá, že Kulich by mohl dostat šanci v zámoří už letos.

Karlovy Vary to s mládeží umí, což těší i Bruka, který přes deset let působil u mládeže v Plzni i v reprezentaci. „Kluci z juniorky určitě dostanou prostor, když si ho zaslouží," přislíbil trenér, který poslední čtyři roky strávil v 1. lize v Litoměřicích.

„Bylo to krásné, ale náročné. Vždycky jsme se probojovali do play off, loni dokonce vyhráli základní část. Jen čtvrtfinále se nám přejít nepodařilo, to mě mrzí," vzpomínal na angažmá ve svazovém projektu Dukla, který měl rozvíjet mladé hráče, ale kvůli neúspěchu nedávno skončil. „Nepřišlo mi, že by tým nestál na mladých. A teď už mi to nepřísluší komentovat," prohlásil Bruk.