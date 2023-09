Čerstvě oženěný Frodl se těší na roli jedničky. Sedět na střídačce mě štvalo, připouští

V přípravě jste vyhráli osmkrát v řadě. Mohl jste v novém klubu prožít lepší start?

Zatím to frčí fakt skvěle. Prostředí je tu výborné. Od vedení po kluky v kabině. Už se moc těším, až sezona vypukne. Cítím se dobře, měli jsme kvalitní přípravu. Jak se říká, jeli jsme bomby. Volno jsme dostali asi jen na deset dní, takže jsem ani neztratil nabranou fyzičku z minulé sezony.

Během volna jste se stihl oženit. Jak jste si hokejovou svatbu užil?

Naprosto parádně. Vyšlo úplně všechno. Svatbu jsme měli zrovna v období největších veder, ale zrovna v ten den bylo příjemně, takže super. Party se pak taky povedla. Pochvalovali si to i hokejoví kamarádi. Většina hostů byli bývalí spoluhráči nebo soupeři.

Změnilo se svatbou něco ve vašem životě?

Vlastně ne. S Klárkou už jsme spolu šíleně dlouho, takže tohle byla taková… Nechci říct formální věc, ale nic zásadního se nezměnilo. Akorát teda mám prstýnek, který furt zapomínám.

Zrovna teď ho na vaší ruce nevidím.

Je v kabině. Už čtvrtý den, dlouho jsem tam teď nebyl. Samozřejmě zapomenutý. (směje se) Ale žena s tím počítala, už mě dobře zná.

Výrazně větší životní změnou bylo asi narození dcery, která přišla na svět před rokem a čtvrt, že?

To stoprocentně. V rozhovorech nejen s hokejisty jsem často četl, že dítě změní pohled na svět. A není to klišé. Fakt to tak je. Zjednodušeně řečeno se hokej odstrčí na druhou kolej. Nebo spíš, aby to neznělo tak hrozně, má člověk najednou jinou prioritu. Na prvním místě mám rodinu a zdraví.

Zpátky na druhou kolej, tedy k hokeji. Energie letos představovala posily jako hrdiny z Pána prstenů se zlatým hřebem Frodem, tedy vámi. Jak se vám tenhle nápad líbil?

Super myšlenka. A skvěle provedená, kluci na tom udělali kus práce. Potěšilo mě, že tematika byla ušitá mně na míru. Tyhle uvítací nápady umím ocenit a mám rád třeba práci fotbalových klubů, které připravují vtipná a promakaná videa.

Správci sociálních sítí Karlových Varů jsou na Twitteru velmi aktivní a rádi si i rýpnou do ostatních klubů.

Svět se v tomhle hodně posouvá a je potřeba dobře pracovat s lidmi. Když je to v rámci mezí, všichni se rádi zasmějí. Sám jsem na sítích aktivní, ale nic nepřeháním.

Jaká byla hlavní motivace změnit působiště?

Samozřejmě jsem chtěl víc chytat. Ale v Pardubicích jsem byl stále pod smlouvou, takže nebylo tolik na mně, jestli můžu odejít, jako spíš na Dynamu. Na druhou stranu musím ocenit i Vary, které o mě projevily zájem jako první a byly ochotné na mě dlouho čekat. Jsem za to moc vděčný a cítím velkou důvěru.

Loni jste měl nejlepší průměr gólů i úspěšnosti zákroků, jenže jste i kvůli zranění odchytal pouze 12 zápasů. Jak jste to prožíval?

Bylo to složité. Roman Will chytal výborně, já taky. Hrál jsem snad svůj nejlepší hokej v životě, ale cesta do brány volná nebyla. A kolem Vánoc jsem si zlomil ruku. To ukončilo celou mou snahu. Vrátil jsem se až na play off, ale to už bylo jasné, že zůstanu jen na střídačce. Každý gólman vám řekne, že chce chytat. Holt v týmu byla nějak nastavená hierarchie. Těžko se o tom mluví, prostě mě to štvalo. Na druhou stranu jsem s tím byl smířený. Kdybych byl manažer, taky nechám chytat Willdu. Je to jeden z nejlepších gólmanů v Evropě a obrovský profesionál.

Bylo pro vás náročné plnit roli podporující dvojky, která na sobě nikdy nedá znát nepohodu?

To vůbec. Měli jsme výbornou partu. Samozřejmě mě mrzelo, že nechytám, ale byla moje práce zůstávat pozitivní. Nemohl jsem na sobě nechat znát, že jsem frustrovaný. Podporoval jsem spoluhráče, co nejvíc to jenom šlo. A věřím, že to kluci v kabině dosvědčí. Teď už se ale těším na roli jedničky. Bude to zase jiná pozice, na kterou jsem byl z předchozích angažmá zvyklý.

