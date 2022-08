Den, kdy se mu zbořil hokejový svět. Musel jsem to uzavřít, vzpomíná český útočník na psychické dno

V bitvě o Masarykův pohár proti Ocelářům už svým spoluhráčům pomoct nemohl, přišel i o květnový šampionát ve Finsku, na který by jej kouč Kari Jalonen velmi pravděpodobně nominoval. A do toho se Tomáškovi rozplynul sen o zahraničním angažmá.

Není divu, že prvních pár týdnů po fraktuře pravého kotníku byl mentálně zlomený.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo David Tomášek ze Sparty Praha.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Koukat na kluky ve finále a pak sledovat v televizi mistrovství světa bylo to nejhorší období. Věděl jsem totiž, že mám formu. Musel jsem se dostat psychicky z toho, že nehraju finále, že možná padla šance jít ven. Ale musel jsem to v sobě uzavřít, nemá cenu se k tomu vracet. Jenom by mě to brzdilo," říká nyní Tomášek.

„Nejvíc mi pomohla vidina budoucnosti, abych se co nejlíp připravil na další sezonu. Hrozně mě to hnalo dopředu. Fakt jsem tomu letos v létě dal hodně, možná nejvíc za celou kariéru. Nakonec to beru tak, že mě to zranění posílí," srší Tomášek už zase optimismem.

Jediným pozitivem nepříjemného zranění bylo, že nešlo o komplikovanou zlomeninu, takže operace nebyla nutná. Na přelomu května a června začal s fyzickou přípravou, zhruba před sedmi týdny odhodil berle. A minulý týden začal chodit i na led, teď v pondělí Tomášek nechyběl na prvním společném tréninku Sparty v holešovické hale.

„Jde to velmi rychle, popravdě jsem to očekával horší. Sice ještě cítím určité limity při pohybu; dost možná je to i o hlavě; ale i na první trénink s mužstvem mám kladné ohlasy. Buď mě všichni chtějí držet na pozitivní vlně, nebo mi to fakt šlo," usmívá se útočník, který se do Sparty vrátil v lednu poté, co sezonu začal v Chabarovsku v KHL.

Se Spartou v polovině května prodloužil smlouvu o tři roky, byť má ve smlouvě klauzuli, že v případě zajímavé nabídky bude moci po nadcházející sezoně zamířit do zahraničí. Sám přiznává, že nebýt války na Ukrajině, do KHL by nejspíš odešel už teď.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo David Tomášek ze Sparty Praha během utkání.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Nakonec sešlo i z jiných zahraničních štací. „Nemuselo hrát roli jenom mé zranění. Byla to souhra více faktorů, včetně války na Ukrajině. Třeba měly zahraniční týmy (na soupisce) plno a já jsem se jim nehodil. Na zranění to úplně neházím, ale je jasné, že mi v tomto ohledu moc nepomohlo," uvědomuje si.

KHL je pro něj za současné ruské vojenské invaze na Ukrajině tabu. „Mně Rusko nevadilo, tamní liga byla výborná, když jsem tam loni začínal sezonu. Ale teď jsem se rozhodl zůstat ve Spartě," říká Tomášek.