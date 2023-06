Dynamo dře v Harrachově a seznamuje se s Varaďou. Víme, jaký je trenér, říká Hyka

V květnu se mu ulevilo, že se stejně jako Lukáš Sedlák s Romanem Willem definitivně vyvázal ze smlouvy v ruském Čeljabinsku. A v Pardubicích navíc všichni tři podepsali nový kontrakt až do roku 2028. „Strašně si vážím toho, že tu můžu být dalších pět let a doufám, že nás čeká mnoho úspěchů," vykládal Hyka. „Žádné narážky zatím nepadly, ale máme nového pokladníka, tak mě asi čeká příspěvek," pokračoval s úsměvem.

Volno si dal po konci sezony, v jejímž závěru se neúspěšně snažil probojovat na mistrovství světa, jen krátké. „Trávil jsem ho s rodinou. To člověku vždycky dobije baterky. Navíc mám tříměsíční dceru, o to větší radost je mít na ni čas," liboval si Hyka.

Teď už se ale naplno vrací do přípravy. Po společném kempu se bude připravovat individuálně. Stejně jako opora defenzivy Peter Čerešňák, který je však také rád, že tráví během léta s kádrem alespoň týden. „Příjemné přijít zase do týmu a prožívat nové zážitky a příběhy," oceňoval.

Soustředění však není jen o cukru, ale především o biči. „Zvládáme to, ale je to dřina. Každý den máme dvoufázový trénink, je to těžké fyzicky i mentálně. Do Harrachova pojedu zase snad až za rok," usmál se Čerešňák s tím, jak mu dril kazí dojem z jinak krásného místa.