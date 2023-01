Godla odvolal trest, přestože byl Litvínov ve třech. Super gesto, má u mě pivko, slíbil mu Daňo

„Možná jsem i cítil nějakou malou sekeru, ale trochu jsme to i přihrál, takže jsem to raději odvolal," usmíval se po utkání, které Litvínov prohrál 2:3 v prodloužení slovenský brankář. „Doma jsme s nimi v prodloužení hráli ve třech proti čtyřem a dostali jsme rozhodující gól. Tak jsem si říkal, že ve třech proti pěti nám to půjde lépe. Ubránili jsme to a asi nás to i dostalo zpátky do zápasu," pokračoval.

Třinec dvouminutovou početní výhodu pěti hráčů proti třem nevyužil a ve třetí části přišel, i díky skvělému výkonu litvínovského brankáře jemuž dvakrát pomohla branková konstrukce, i o těsné vedení. Že by si fér gestem na svou stranu Godla přiklonil štěstí? „To nevím. Udělal jsem to, co jsem považoval za vhodné a možná se nám to nakonec i vyplatilo," pokrčil rameny 27letý brankář Litvínova.

„Klidně mohl říct, že ho Marci (Marcinko) praštil přes prsty nebo přes vyrážečku. Ale odvolal to, klobouk dolů před ním, udělal velké gesto fair play. Godliče (Godlu) velmi dobře znám, je to od něj pěkné a bude mít u mě nějaké pivko, až se potkáme," slíbil krajanovi třinecký Marko Daňo. „Tak doufám, že něco pošle, když už to říkal. Anebo když se potkáme v reprezentaci, nebo až se sejdeme po sezoně. Vždy, když se s Markem vidíme, tak si máme co říct," reagoval Godla.

Povídat si mohou například o pěti gólech, které už Daňo v této sezoně Litvínovu dal. Tři v prvním zápase v Třinci, kdy po jeho hattricku Godla střídal Šimona Zajíčka, dvěma dalšími přesnými zásahy rozjel slovenský útočník i utkání 35. kola. „Marko má tento rok mimořádnou střeleckou formu. Padá mu to tam a věděli jsme, že si na něj musíme dát pozor. Ubránili jsme Hudáčka, Růžičku, jeho ale ne," líčil Godla.