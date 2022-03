HOKEJ ONLINE: Drama v Brně, Kometa našla střelce! Plzeň si vynutila rozhodující bitvu

Plzeňští tasili pro čtvrtý zápas trumf! Do branky se poprvé v play off postavil Miroslav Svoboda, pochytal všech 32 střel domácích a bezchybným výkonem pomohl týmu odvrátit konec sezony a vykřesat naději v podobě rozhodujícího pátého duelu, který oba celky sehrají ve čtvrtek v Plzni. Jediný gól zápasu vstřelil už ve 4. minutě Jan Dufek.

Liberec nevyužil první šanci na postup do čtvrtfinále, dnes má znovu na ledě Komety druhou. Brno se navíc musí obejít bez svého nejproduktivnějšího hráče základní části i probíhajícího play off Petera Muellera. Americký útočník dostal od disciplinárky jednozápasový flastr za zásah do oblasti rozkroku Jana Šíra.