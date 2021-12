HOKEJ ONLINE: Kladenská ostuda vrcholí! Sparta v Pardubicích snižuje, Kometa padla

Fotogalerie +10

Jako první se v zápase Třince s Litvínovem dostali ke slovu hosté, když je v 17. minutě poslal do vedení Kudrna. Domácí se vyrovnání dočkali až díky přesilové hře v polovině utkání, kdy se prosadil Michal Kovařčík. Dramatický zápas vrcholil v poslední třetině a šťastnější byl úřadující mistr. Vítězný gól si připsal v 57. minutě Doudera, skóre uzavřel při power play Vervy do prázdné branky Nestrašil.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Pawel Zygmunt z Litvínova, Martin Marinčin z Třince a Michal Kovařčík z Třince.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Liberec uspěl ve Varech

Na první branku čekala hrstka fanoušků do 15. minuty a k nelibosti většiny z nich padla do karlovarské sítě, když se prosadil slovenský útočník ve službách Bílých tygrů Faško-Rudáš. Ještě hůře bylo Energii na začátku druhé části. Klapka z přesilové hry navýšil vedení hostů už na 2:0. Domácí však ještě do konce prostřední části skóre vyrovnali. Výhodu jednoho muže v poli využil Vondráček, aby v 38. minutě srovnal účty Hladonik. O rozhodující moment utkání se tak znovu postaral jednadvacetiletý slovenský forvard Faško-Rudáš, který v 47. minutě svou druhou brankou rozhodl o vítězství Liberce 3:2.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Brankář Petr Kváča z Liberce.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Kometa nestačila v Boleslavi

Gólový účet zápasu mezi Mladou Boleslaví a Kometou Brno otevřel v 14. minutě z přesilové hry domácí Kousal a Bruslařský klub šel do těsného vedení. To v prostřední části podstatně vylepšili Kotala s Lintuniemim a Boleslav tak odcházela po dvou třetinách do kabin s příjemným tříbrankovým vedením. Ani to však Moravany nezlomilo. V závěrečné části se Mueller a Holík postarali o dramatický závěr utkání, na vytoužené vyrovnání však nedosáhli a tři body za výhru 3:2 tak zůstávají v Mladé Boleslavi.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Hráči Mladé Boleslavi se radují z prvního gólu.Foto : Radek Petrášek, ČTK

České Budějovice uspěly ve Zlíně

Do formy se vracející zlínské hokejisty během první třetiny zápasu s Českými Budějovicemi vrátili na zem Štencel a Ondráček, který poslali Motor do vedení 2:0. Když v prostřední části potřetí překonal Kašíka Doležal, zdálo se být o osudu utkání rozhodnuto. Berany však o 54 sekund později vrátil aspoň částečně do hry Gazda, který snížil v přesilovce na 1:3. Hostům vrátil tříbrankový náskok Hanzl, domácí však stihli znovu reagovat. Na 2:4 po dvou třetinách uzavřel skóre Kubiš. V závěrečné dvacetiminutovce už domácí srovnat nedokázali, jistotu dal Jihočechům Gulaš, který v 57. minutě uzavřel skóre na konečných 5:2.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Zleva Jakub Ferenc ze Zlína a Jindřich Abdul z Českých Budějovic.Foto : Dalibor Glück, ČTK