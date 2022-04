HOKEJ ONLINE: Kladno ožilo, Jihlava vede už jen o gól

Kladno vykročilo za záchranou úspěšně a v Jihlavě by si chtělo účast mezi elitou pojistit. „Bude tam pekelná kulisa. Co jsem viděl zápasy play off, které hráli doma, tak tam chodilo pět tisíc lidí. Snad to bude hrát v náš prospěch," řekl kladenský univerzál Jakub Babka, který se v pondělí dočkal první branky v dresu Rytířů.