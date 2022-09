HOKEJ ONLINE: Kladno zvyšuje náskok! Sparta i Plzeň prohrály, klopýtli i šampioni

Motor shodou okolností vstupoval proti Třinci do sezony už loni a prohrál 0:4. Tentokrát však všechny střelce Ocelářů zastínil famózní gólman Dominik Hrachovina, který kryl všech 44 střel směřujících na jeho branku a připsal si šesté čisté konto v nejvyšší soutěži. Jihočeši o své výhře rozhodli už v úvodní třetině. Hned své první střídání při extraligové premiéře proměnil ve vítězný gól Mikuláš Hovorka, pojistku přidal ještě v úvodní části Martin Hanzl.

Do Mladé Boleslavi zavítala Sparta, kterou z pozice hlavního kouče vedl Pavel Patera, jenž až do minulé sezony působil ve středočeském klubu. A návrat do známého prostředí mu zhořkl. Domácí vedli po 12 minutách 2:0, Sparta stále jen doháněla ztrátu, ale za stavu 3:2 v závěrečné třetině pečetil výhru v přesilovce kapitán mladoboleslavského týmu Jan Stránský. Třemi nahrávkami přispěl k vítězství útočník Róbert Lantoši.