HOKEJ ONLINE: Pardubice povolily drama, ale jsou v semifinále. Vítkovice snížily!

Hokejisté Pardubic ve středu jako první tým postoupili do semifinále play off extraligy po výhře v Olomouci 3:2, sérii ovládli hladce 4:0. O postup do finále si zahrají poprvé od roku 2012, kdy svoje tažení korunovali ziskem mistrovského titulu. Od 19 hodin hostí ve čtvrtém duelu brněnská Kometa Vítkovice. Utkání můžete sledovat prostřednictvím online reportáží na Sport.cz.

Hokejový pořad Příklep s útočníkem s Lukášem PechemVideo : Sport.cz

Článek Fotogalerie +1 Pardubice si po obratu v úterním duelu v Olomouci zajistily tři postupové mečboly a hned první z nich o den později na Hané proměnily. Tentokrát to byly Východočeši, kdo měl i bez distancovaného Lukáše Sedláka od začátku navrch, když po polovině zápasu vedli už 3:0 a zdálo se být rozhodnuto. Kohouti ale ve třetí třetině snížili na rozdíl jediného gólu a ještě zadělali na drama. Dynamo si však už postup ujít nenechalo.Gólem a asistencí se na jeho vítězství podílel útočník Robert Říčka, dvě asistence si připsal Tomáš Hyka. V sérii mezi Brnem a Vítkovicemi se Ostravané ujali vedení 2:1 poté, co v úterý porazili Kometu 4:1. Oba celky se tak ještě určitě vrátí led druhého týmu základní části, v Ostravě se bude hrát v sobotu. Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápasy Olomouc - Pardubice 2:3, konečný stav série 0:4 Branky: 39. Nahodil, 46. Kusko - 4. Říčka, 15. Musil, 29. Mandát Brno - Vítkovice 2:1 v 2. třetině Branky: 18. Zaťovič, 26. Horký - 27. Raskob Tipsport extraliga Pardubice ztrácí hvězdu, Sedlák stojí za faul na Orsavu

