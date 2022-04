HOKEJ ONLINE: Sparta vyrovnala, v Budějovicích se prodlužuje! Třinec otočil a má mečbol

Třinec otočil třetí zápas semifinále play off extraligy na ledě Mladé Boleslavi, a přestože v 58. minutě prohrával 1:3, vyhrál 4:3 v prodloužení. Oceláři vedou v sérii hrané na čtyři výhry 3:0 a v pátek si mohou zajistit postup do finále. Utkání rozhodl v čase 61:12 třetí brankou vstřelenou v přesilových hrách Erik Hrňa.

Motor v základní části Spartu doma dvakrát porazil a věří, že uspěje i v play off. „Je to 2:0 pro Spartu, což je fakt. My se teď musíme připravit tak, abychom doma před našimi fanoušky našli cestu k vítězství," podotkl trenér Jaroslav Modrý.