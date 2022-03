HOKEJ ONLINE: Vítězný gól Olomouce neplatil, výhru urvali domácí! Liberec znovu zabral

Plzeň také mohla do poslední chvíle pomýšlet na cestu rovnou do čtvrtfinále, po třech porážkách v závěru si ho musí vybojovat proti Mladé Boleslavi. A že to nebude nic snadného, naznačil už úvodní duel play off. Hosté dvakrát vedli, nakonec zápas dospěl do prodloužení, v němž v čase 69:01 rozhodl domácí obránce Peter Čerešňák.