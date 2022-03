Vítězný gól Olomouce neplatil, výhru urvaly Vítkovice! Přestřelku ovládl Liberec

Pardubicím proklouzl mezi prsty přímý postup do čtvrtfinále, v posledním kole základní části alespoň utnuly sérii osmi porážek poté, co vyhrály ve Zlíně. Karlovy Vary povzbuzeny posledním úspěchem, kdy výhrou nad Litvínovem odvrátily konec sezony, Východočechy v pátek dlouho trápily. Během necelých čtyř minut v prostřední části hry smazaly jejich dvougólový náskok, ale o 15 sekund později znovu strhl vedení na stranu domácích David Cienciala a jeho trefa byla nakonec vítězná.

Plzeň také mohla do poslední chvíle pomýšlet na cestu rovnou do čtvrtfinále, po třech porážkách v závěru si ho musí vybojovat proti Mladé Boleslavi. A že to nebude nic snadného, naznačil už úvodní duel. Hosté dvakrát vedli, nakonec zápas dospěl do prodloužení, v němž v čase 69:01 rozhodl domácí obránce Peter Čerešňák.