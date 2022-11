Hořava ve Spartě? Nemá koncept a vždy uteče, tvrdí exsparťan

„Když se přijdu podívat na trénink Sparty, tak tam musím vidět světové měřítko. Ale já to neviděl, nechci ale určitě hanit klub, trenéry ani Miloše. To je extratřída, v českém rybníčku patří k top trenérům," konstatuje Duda. Co mu tedy na Hořavovi vadí a proč by dal přednost konkurentovi? „Za mě nemá koncept, vždycky uteče. Jestli vydrží delší časové pásmo, rád se mu omluvím. Ale vždycky ho někdo naštve a okamžitě prchá," tvrdí expert.

Za Varaďou stojí bez debaty skvělá práce. Třinec pod ním vystoupal na extraligový vrchol a z toho, co pod Varaďou vybudoval, bude prý klub těžit i v budoucnu. „Pak se ale nepohodl s Peterkem, který mu do toho chtěl zasahovat, a on si to chtěl dělat podle sebe. Hlídat si tok hráčů a peníze, aby on nastavil pravidla. On je zodpovědný, on má hlavu na špalku, to samé chtěl na Spartě. Nechtěl, aby mu do toho někdo kecal," tvrdí přesvědčivě Duda.

Moderátor pořadu Honza Homolka z O2 TV se pak zajímal o to, zda při těchto požadavcích může vůbec Varaďa najít v Česku jiné angažmá. „Možné to je, jen klub musí přistoupit na to, co Varaďa chce. Možná i to je problém, že se zatím nerealizovalo angažmá v cizině, byť nabídky byly. Je to celkem revoluční, to není ani otázka finanční, ale kompetenční," soudí Martin Kézr, šéf sportovní redakce Práva a Sport.cz v pořadu Příklep.

Sparta potřebuje obměnit kádr. Je to však v jejích silách? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Přirovnává přitom model bývalého třineckého kouče k modelu GM fungující v anglickém fotbale. Říká, já to celé vezmu na sebe, budu s tím pracovat a ponesu za to odpovědnost. Tady je podle Radka Dudy n místě rozhodnutí majitele klubu. „Ten musí bouchnout do stolu a říct, já ho chci, přes to nejede vlak," myslí si.

Upozorňuje na to, že ne každý má odvahu tenhle krok udělat. „Pánové, co vlastní kluby, jsou ješitní, mají svoje ego, jsou rádi, když jim někdo přitakává. Ale tady na to není čas. Buď chci vybudovat firmu, kdy sice budeme mít jiné názory, ale budeme mít jeden cíl. Vybudovat funkční firmu, která bude bavit lidi a vyhrávat tituly. Musíš mít ty nejlepší lidi, o nich to je," naznačuje jedinou možnou cestu hokejový expert a skills kouč.

Duda upozorňuje i na další problém – kolik hráčů v mládežnických kategoriích má Sparta v národním týmu? Nechce se přitom dotknout žádného trenéra. Namístě je, aby měl odborník v klubu patřičné pravomoci, a ne tam chodit jako do továrny ve stylu, šup cvaknu, na shledanou. „Ty musíš hráče vychovávat, se všemi komunikovat. Největší problém tady je komunikace, musíš se bavit o věcech dobrých, špatných, zlých, nepříjemných. A dělat rozhodnutí. Na to musíte mít odvahu, a to všechno Venca má," myslí si expert.

Kézr poznamenává, že vedení Sparty nakonec odvahu k angažování Varadi nenašlo. Byť to chvílemi vypadalo, že to bude jinak. „Tloukly se tam zájmy majitele Karla Pražáka," domnívá se zkušený žurnalista. Duda jeho názor podporuje. „Za mě majitel chtěl Vencu udělat. Lidem, jako je Toňák (Petr Ton), Hlína (Jaroslav Hlinka), to nesedělo. Ztratili by pravomoci, takže by byla na stole otázka, co s těmi lidmi..."