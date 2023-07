Jágr hodlá odpálit přestupovou bombu! Do Kladna se má po 17 letech vrátit majitel dvou bronzů z MS

Po vypršení kontraktu se však účastník loňských ZOH v Pekingu jeho prodloužení nedočkal. „Zcela upřímně mě mrzí, že jsem se s ním nestačil rozloučit. On okamžitě po play off odcestoval do Ameriky, takže jsme v podstatě neměli žádný hovor o tom, jestli je z nějaké strany zájem ve spolupráci pokračovat. Nicméně Michael byl relativně drahý hráč a já jsem to jeho místo chtěl obsadit někým mladším," prohlásil v květnu staronový liberecký kouč Filip Pešán.