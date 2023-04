Jak příště porazit Vítkovice? Nerobit fauly, vědí Slováci z hradeckého Mountfieldu

Prováhali druhý mečbol, přičemž tentokrát byli historickému postupu do extraligového finále blízko. Hradečtí hokejisté vedli po první třetině 2:0 nad Vítkovicemi, v prodloužení měli pár slibných šancí, aby nakonec po 99 minutách boje zápas ztratili. „Jestli to mrzí, nebo nemrzí? Je to stále 3:2 na zápasy pro nás, jedeme domů a budeme se snažit to ukončit. Máme dobré mužstvo a využijeme domácí prostředí,“ říkal po úterní porážce 2:3 hradecký obránce Mislav Rosandič.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Oliver Okuliar (vlevo) z Hradce Králové před brankářem Vítkovic Lukášem Klimešem, kterého brání Jakub Stehlík.

Článek A i jeho krajan a týmový parťák Oliver Okuliar doplňoval: „Zápas jsme prohráli, takže se nehodnotí pozitivně, ale není důvod se mračit. Stále vedeme v sérii 3:2." Když měli oba po zápase hledat klíčové příčiny prohry, nebylo to pro ně složité pátrání. Vítkovice totiž do zápasu vrátila zbytečná hradecká vyloučení a následně dvě využité přesilovky. „Polevili jsme na chvíli, dělali zbytečné fauly a dostali dva góly. A co musíme do příště zlepšit? Nerobit fauly," vyprávěl Okuliar. Byl to ale jinak tuze vyrovnaný zápas, vlastně symbolický pro celou sérii. Přinesl spoustu střetů, zblokovaných střel i obětavých pádů a zákroků. 5 nejdelších zápasů v historii extraligy 1. 113:51 Č. Budějovice - Vítkovice 2:3, sezona 2012/13 5. předkolo, gól Peter Húževka 2. 103:28 Sparta - Liberec 5:4, sezona 2021/22 5. čtvrtfinále, gól Tomáš Pavelka 3. 98:59 Vítkovice - Hradec Králové, sezona 2022/23 5. semifinále, gól Patrik Koch 4. 96:15 Zlín - Plzeň 3:4, sezona 2012/13 7. finále, gól Martin Straka 5. 94:22 Vítkovice - Plzeň 1:2, sezona 2016/17 5. předkolo, gól David Stach „Začali jsme celkem dobře, odskočili jsme na 2:0. Potom jsme se toho trošku lekli a oni vyrovnali. Pak to bylo o jedné šťastné střele, kterou dali oni. Z úhlu do víka, nedá se nic dělat," říkal Rosandič. „Když máme šest oslabení, tak nějaký gól padne, mají dobré hráče. Takže příště musíme určitě dělat méně faulů." Okuliar pak věří, že třetí mečbol v domácím prostředí už Hradec promění. „Tlak by měl být na straně Vítkovic. Hrát doma je výhoda, umíme tam porazit i Pardubice."