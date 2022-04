Jako v reality show Survivor. Přežívám zápas od zápasu, usmívá se bek Třince Zbořil

„Vím, že v Třinci nemám pevnou pozici, musím hrát na maximum, vyvarovat se chyb. Takže jdu zápas od zápasu, snažím se si to nepřipouštět. Vím ale, že se může stát, že už nenaskočím, o to více si to užívám," řekl obránce, jenž je v sestavě na úkor Jana Jaroměřského, kterého v sezoně limitovalo zranění i výkyvy formy.

Zbořil před touto sezonou přesídlil z Přerova do Frýdku-Místku, čímž okrajově kopíroval cestu třinecké brankářské jedničky v play off Ondřeje Kacetla. Také on se do extraligy vrátil z prvoligového angažmá v Přerově. „My jsme tehdy v Přerově Kácovi hrozně pomohli," zasmál se Zbořil.

„Pamatuju si, že když přišel jako nechtěný z Brna, byl úplně hotový. V Přerově si začal hokej zase užívat. Všichni věděli, že má potenciál, akorát neměl zrovna hokejově šťastné období. V Třinci neskutečně vyletěl nahoru a dokazuje své kvality. Už v minulém play off byl skvělý a výborně chytá i teď," popisoval člen „přerovské" party v Třinci.

Tím třetím je odchovanec HC Přerov Tomáš Kundrátek. „Právě Kundrc mě do Třince uvedl nejvíce. Známe se, měli jsme spolu letní přípravu, popichovali jsme se už během sezony," poukázal Zbořil, jenž stejně jako Kundrátek po sezoně v Třinci nejspíše skončí.

Kundrátek má namířeno do Komety Brno, Zbořil o své budoucnosti zatím úplně jasno nemá. „Asi bych se k tomu moc nevyjadřoval. Beru to tak, že tohle jsou asi mé poslední zápasy v třinecké organizaci," pokrčil rameny Zbořil.