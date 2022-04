Je skvělé vyzvat Spartu v aktuální formě, říká současný kapitán Třince Petr Vrána

Ve Spartě jste necelé tři roky působil, jak moc vás těší, že ve finále vyzvete právě ji?

Sparta se během té doby hodně obměnila, kluků už tam nezůstalo tolik. V podstatě bych řekl, že mančaft je úplně jinak poskládaný. Ale jo, je skvělé hrát proti Spartě! Asi jsme si nemohli přát lepšího soupeře. Už jen díky atmosféře.

Do Werk Areny se vejde 5400 diváků, v O2 Areně jich může být skoro 17 tisíc. Bude to hrát nějakou roli?

Spousta kluků už plné outučko zažila. Je to svátek, atmosféra bude skvělá. I pro nás je to odměna, že se finále bude hrát v takové atmosféře. U nás možná diváků počtově není tolik, ale atmosféra je tady vždycky parádní. A jistě bude zase.

V základní části jste Spartu čtyřikrát porazili (7:4, 4:2, 8:5 a 4:1), dvakrát to byla na jejím ledě velká přestřelka. Dá se hodně gólů čekat i ve finále?

Jediné, co se dá čekat je, že ta série bude těžká. Hokej v základní části je odlišný, play off se hraje jinak. Nedokážu teď odhadnout, jestli bude padat hodně gólů nebo ne, ale pro diváky by to jistě bylo zajímavější. Ne tak pro trenéry, o které se v sezoně v těchto zápasech pokoušel infarkt. Myslím, že to nebude tak šílená přestřelka, ale věřím, že hokej bude stát za to.

Může být výhoda, že finále hrajete počtvrté za sebou a Sparta je v něm po šesti letech?

Je možné, že zkušenosti z finále menší roli hrát mohou. Ale Sparta je velmi zkušený tým, má skvělé hráče, kteří toho prošli spoustu. Budou jistě dobře připravení.

Andrej Nestrašil dostal nedávno k narození syna od mladšího bratra sparťanské kojenecké oblečení. Máte taky doma podobné kousky, které vám připomínají tři roky ve Spartě?

Jo, třeba čepice. Nedávno si ji kluk nasadil, když šel na baseballový trénink ve Frýdku-Místku. Hned to musel sundat (smích).

Jakým soupeřem je Třinec pro Spartu? Velký rival, nebo tým, kam je to daleko?

Myslím, že Třinec je rival pro každého. Každý si na něj brousí zuby. Akorát jak říkáte každému vadí, že jsme tak strašně daleko.

Můžete získat mistrovský hattrick. Cítíte z týmu, že mu na tom hodně záleží?

Mě osobně to takhle nenapadalo a ani v šatně nikdo takhle mluvil. Bereme to tak, že je další sezona a jdeme se porvat o titul teď. Nechci říct, že si na to nikdo nevzpomene, ale už je to pryč. Spousta kluků je tady nových, mají první příležitost titul vyhrát.

Ani na trenérovi Varaďovi není cítil, že by se chtěl loučit zlatem a hattrickem?

Ne. Čtení trenéra není úplně moje silná stránka, nedokážu to na něm poznat (smích). Ale myslím, že je jasné, že chce vyhrát. Jako my všichni.

Pokud uspějete, lze vnímat třineckou éru podobně jako tu Vsetínskou na začátku 90. let?