Když neúspěchy přibývají, nikomu to nepřidá, lamentoval po sedmé prohře v řadě pardubický kouč Král

„Utkání bylo vyrovnané se šancemi na obou stranách. Při prvním gólu, který jsme inkasovali, se projevila kvalita Davida Krejčího, jenž to skvěle připravil. Druhý, na začátku třetí třetiny byl laciný, kdy se to po nahození gólmanovi odrazilo od břicha. Pak jsme si ale vytvořili tlak, měli dvě tyčky a podařilo se nám i vyrovnat. Jenže v samém závěru jsme prohráli buly, šlo to na modrou, střela a soupeř to potrestal. Jsme zase bez bodu, a to je pro nás těžké. Podali jsme tady dobrý výkon a nějaký bod jsme si zasloužili," smutnil trenér Pardubic Richard Král.

„Když jsme vedli 2:1, soupeř přitlačil a my byli pod obrovským tlakem. Zvonily naše tyčky, měli jsme štěstí, nicméně neodvrátili jsme vyrovnání. Důležité pak bylo vyhrané buly pět vteřin před koncem. Krejča to sehrál výborně na Káňu, ten to přistrčil našemu obránci s nejtvrdší střelou a David se trefil," přidal svůj pohled šťastný kouč Hanáků Zdeněk Moták.

Podobně to viděl i jeho protějšek. „Neměli jsme to buly čistě prohrát. Domácí ale mají Krejču, a to je skvělý hokejista. Asi to chtělo více obětavosti, někdo měl do té střely, co šla od modré, lehnout. Bohužel, po odpískaném zakázaném uvolňování, které klíčové situaci předcházelo, jsme si nemohli vzít oddechový čas, a tak jsme jen doufali, že to zvládneme. Nepovedlo se však," lamentoval viditelně skleslý Král.

Přiznal, že už sedmá porážka v řadě, je pro jeho svěřence těžkou ranou. „Každý ví, že když prohry přibývají, nikomu to nepřidá. Kluci to mají v hlavách, všude se o tom píše, objevují se nejrůznější spekulace a dnes se to ukázalo. I bod by byl pro nás skvělý, hráli bychom o druhý, kluci by se měli od čeho odrazit. Příště holt musíme porazit doma Třinec," prohlásil.

Čtvrté příčky se pořád nevzdává. „Nějakou šanci na ni pořád máme. Pokud se to nepovede, připravíme se na předkolo. V play-off je možné úplně všechno, a budeme-li hrát jako tady v Olomouci, určitě bude na čem stavět," dodal.

Připustil však, ač mu majitel klubu po předchozí prohře vyslovil důvěru, že jeho budoucnost u týmu je na vážkách. „Uvidíme, co se teď stane," podotkl již bez dalšího komentáře.