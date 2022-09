Kometa má nového generálního partnera. Šéf Zábranský chce co nejrychleji vyřešit brankářský post

Betano už podporuje i fotbalisty Plzně. Prozradíte, jak velkou částkou bude přispívat vám?

Konkrétní číslo bych nerad říkal. To, že jsme smlouvu podepsali, nám ale přináší rozpočtovou jistotu a stabilitu. Jde o naprosto zásadní přínos. Pro nás je to úžasný počin. Prozatím jsme se dohodli na tři roky, avšak já věřím, že půjde o dlouhodobou spolupráci. Budu se snažit, aby se Betano stalo do budoucna trvalou součástí komeťácké rodiny.

Jak na tom Kometa ekonomicky momentálně je?

Covidové období nás pochopitelně dost poznamenalo. Nejvíc nás zatížily obrovské ztráty ze vstupného. Díky partnerům, kteří nám zůstali věrni, i zásluhou fanoušků, kteří také teď před novou sezonou vykoupili všechny permanentky, hospodaříme vyrovnaně. Je ovšem otázka, jak na sport dopadne nárůst cen energií. Bohužel to bude asi velký problém.

Věříte, že s novým generálním sponzorem budete hrát v extralize znovu tak významnou roli jako před několika lety?

My ani jiné ambice mít nemůžeme. Po éře Leoše Čermáka a Martina Erata, kteří ukončili aktivní činnost, nebylo snadné obměnit kádr. Teď v létě se nám to snad povedlo velmi slušně. Vždyť máme prakticky reprezentační obranu. Podepisovali jsme víceleté smlouvy, aby vzniklo nové jádro týmu kolem kapitána Martina Zaťoviče. Mužstvo si teď musí sednout a zvyknout si na trochu jiný systém hry.

Foto: hc-kometa.cz Libor Zábranský na střídačce Komety.Foto : hc-kometa.cz

V přípravných zápasech zaujalo nedávných sedm gólů, které Kometa inkasovala ve Vítkovicích...

V té době jsem vzal dceru k moři, takže jsem průběh utkání sledoval jen na internetu. Neměl jsem samozřejmě z výsledku vůbec radost. Kometa je velkoklub a nesmí se jí stát, aby prohrála 1:7. Byť v přípravném střetnutí. Musíme mít přece nějaký respekt k partnerům a našim příznivcům. Hned po návratu jsem měl důraznou debatu s trenéry. Měli mně co vysvětlovat. A já jsem jim taky řekl svoje.

Hodláte tým ještě posílit?

Nějakou finanční rezervu na posily máme. Poohlížíme se po hráčích, kteří by nám zapadli do koncepce. Zvažujeme doplnění na všech postech.

Po nepovedeném duelu ve Vítkovicích se hodně přetřásaly výkony vašich brankářů...

Situaci nám hodně zkomplikoval nečekaný odchod mladého gólmana Schnattingera do Kanady. Podle mě neudělal dobře, mladí brankáři se tam těžce prosazují. Zůstali nám Čiliak s Tomkem, a my musíme myslet i na to, že se jeden z nich může zranit. Gólmanský post je hodně citlivý. Musíme ho řešit, a já věřím, že ho vyřeším velice rychle. Ještě jednoho brankáře chceme brzy přivést.

Čím to, že Matej Tomek podává skvělé výkony v dresu slovenské reprezentace, ale v Kometě se mu zdaleka tolik nedaří?

Těžko říct. Přiznám se, že to nedokážu posoudit. Je to asi otázka na trenéra brankářů. Je ale pravda, že za slovenský nároďák chytá fantasticky, a zrovna ten zápas v Ostravě se mu nepovedl.

Jaké záměry máte s teprve sedmnáctiletým mládežnickým reprezentantem Eduardem Šalém, který v poslední době zaznamenal značný výkonnostní pokrok?

Teď jsme ho momentálně zařadili do elitní útočné formace na někdejší post Petera Muellera k Petrovi Holíkovi a Martinovi Zaťovičovi. S oběma kluky jsem domluvený, že se mu budou snažit pomoct. Podobně jako před lety Martinu Nečasovi. Stejně trpělivě hodláme pracovat i s Edou. Je to super talent a výborný zakončovatel. Podle mého názoru by měl pravidelně nastupovat v extralize. Potřebuje trochu zesílit, na čemž pracuje s naším kondičním trenérem. Chce to čas.

Ceny skoro všeho se v poslední době výrazně zvedají. Nemáte obavy, že to některé fandy odradí od návštěvy extraligových utkání? A neuškodí Kometě, že se nyní daří také fotbalistům Zbrojovky?