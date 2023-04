Lakatoš o sérii proti Hradci: Bude to bitva až do konce

Zápas jste museli po nepovedené první třetině otáčet.

Ano, první třetinu jsme museli hodit rychle za hlavu, protože kdybychom se neprobrali, tak bych tu teď stál a říkal vám, že sezona byla krásná, ale že jsme v play off skončili. Věděli jsme, o co hrajeme. V play off rozhodují přesilovky. Dnes jsme si jimi pomohli a dokázali vyrovnat ze stavu 0:2. A v prodloužení jsme byli šťastnější.

Vy jste ve třetí třetině srovnal. Věřil jste si na ránu?

Je to moje práce, abych z té pozice dával góly. Dnes mi zblokovali asi pět střel a ta poslední vyšla, takže jsem za to rád. Máme před sebou ale pořád těžkou práci. Hráli jsme od druhé třetiny na tři pětky, ovšem sil máme dost. Zápasy jsou fyzicky náročné, Hradec velice dobře bruslí. Ale sílu máme a doufám, že to ukážeme ve čtvrtek v Hradci. I když i tam to zase bude o maličkostech.

Jak jste prožívali zdánlivě nekonečné prodloužení?

Snažili jsme se soustředit na náš výkon. Že my musíme, že se z toho nesmíme zbláznit, musíme věřit v náš úspěch. A pak to rozhodl Patrik (Koch). Byla to od něj perfektní práce. Ale celé prodloužení skvěle bruslil, když byl na ledě, snažil se nám pomáhat dopředu, takže si gól zasloužil. Jsem rád, že lidi i tak dlouho zůstali na tribuně. Že nepospíchali domů, že nám věřili a že jsme jim to dokázali vrátit tou výhrou.

Mimochodem, jak moc vám pomáhají obránci? Petr Gewiese je váš neproduktivnější hráč v play off, když posbíral už devět asistencí, Patrik Koch teď rozhodl.