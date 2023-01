Litvínov rozstřílel Olomouc. Trápíme se v koncovce, ale teď nám to tam konečně napadalo, radoval se autor hattricku Hlava

V poslední době nás trápila koncovka. Dnes nám to tam konečně napadalo. Šli jsme tomu ale naproti. Teď musíme na to navázat a pokračovat podobně dál.

Jasně. Jak jsem říkal. V posledních zápasech jsme vesměs dali jen jeden gól a to je strašně málo. Skoro jsme se netrefovali do brány. Potřebovali jsme to už zlomit a naštěstí to vyšlo.