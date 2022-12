Martinec na hory ani letos nepojede. Fanoušky dostanu na svoji stranu, věří nový kouč Komety

Těší mě, že jsem v Brně našel pracovité mužstvo. V reprezentační přestávce jsme trochu dobili baterky. Nepatlám se v tom, co se tady dělo před mým příchodem. Zajímá mě, co se bude dít teď. Mám nyní v hlavě především zápas s Kladnem a čtvrteční utkání v Liberci.

Takhle o tom absolutně nepřemýšlím. Los nám přidělil za soupeře Kladno, a my chceme doma vyhrát.

Nikoli. Je to výborný hokejista a pokud se objeví na ledě, bude to skvělé především pro fanoušky. My se ale připravujeme na Kladno a nikoli na Jardu Jágra.