Na Los Angeles Kings budu vzpomínat do konce života, říká posila Bílých Tygrů Hrenák

Potřeboval jste už nový impuls?

Dá se říct. Přeci jen jsem tam byl sedm roků a už jsem se chtěl vrátit do známějšího prostředí, mám-li to tak říct. Chyběl mi už trochu domov. Když začalo jednání s Libercem, takový můj hlavní poradce byl Jánko Lašák, s nímž se znám z reprezentace. Ptal jsem se ho, snažil se mi pomoci. Určitě byl jeden z hlavních iniciátorů mého příchodu k Bílým Tygrům.

Na konci uplynulé sezony jste povýšil a byl s týmem Los Angeles Kings. Za těch sedm let jste byl NHL nejblíže?

Asi ano a byla to super zkušenost, za kterou jsem vděčný. Není jednoduché dostat se takhle blízko. Mohl jsem si k tomu trochu přičuchnout, jet s nimi na trip. Viděl jsem, jak to chodí v play off. Chtěl jsem se naučit co nejvíc a doufám, že získané zkušenosti zúročím v Liberci.

Jakého úspěchu si za těch sedm let v zámoří považujete nejvíce?

Asi finále univerzitní ligy (2021), což byl velký úspěch. A pak i přesunu z univerzity do profesionálního hokeje. Kontrakt NHL není nejlehčí získat. Byl jsem součást NHL organizace a měl možnost s nimi pracovat.

Přechod z amatérského úrovně na profesionální vám v minulém roce zkomplikovala vážná nemoc. Co vám bylo?

Měl jsem nějakou infekci. Asi týden a půl jsem byl v nemocnici a tři dny na kyslíku. Ztratil jsem hodně kil a tělo se dost vyčerpalo. Škoda, že jsem přišel o poslední play off univerzitní ligy, z toho jsem byl hodně smutný, byť samozřejmě zdraví je na prvním místě. Ale nakonec jsem se z toho dostal, už je to v pohodě. Ještě jsem si i stihl zahrát v AHL. Šlo o moje první profesionální zápasy v kariéře. Sezona se ještě obrátila na dobrou stranu.

V univerzitní lize jste hrál pět sezon, historicky ve vašem týmu St. Cloud State University nikdo nemá více výher a vychytaných nul než vy. Jak si ceníte tohoto?

Určitě i to je úspěch, ale přeci jen výhry i nuly jsou týmovým úspěchem. Nebyl jsem na to sám a měl jsem štěstí, že jsem na univerzitě byl součástí opravdu velmi kvalitních týmů, z nichž mnozí teď hrají v NHL. Casey Mittelstadt v Buffalu, Ryan Poehling v Pittsburgu, Blake Lizzote v Los Angeles Kings či Will Borgen v Seattle. Pak tam jsou kluci, kteří hrají v AHL, ECHL nebo i v Evropě.

Co jste na univerzitě vystudoval?

Management, zprvu víceméně všeobecný, pak se sportovním zaměřením. První rok na univerzitě jsem měl trochu problémy s angličtinou a první rok jsem se učil jen angličtinu. První rok jsem tam působil na americké juniorské soutěži a poté jsem se rozhodl pro univerzitní cestu.

Potvrdíte, že získat stipendium na univerzitě ve Státech nebývá snadné?

Nebylo to úplně nejjednodušší, musel jsem udělal testy z angličtiny, matematiky, chemie a fyziky. Požadovali po mně naštěstí minimální počet, který jsem splnil. A ještě jsem si musel dodělat maturitu na Slovensku, ale na ni jsem se víceméně celý rok připravoval onlajn, a domů jsem ji přiletěl složit jen na otočku.

Jak náročné bylo hrát hokej a zároveň studovat?

Systém mají vytvořený tak, že se studium dá s hokejem skloubit, což je skvělé. Přeci jen život není jen o hokeji, takže jsem byl velmi rád, že jsem mohl jít univerzitní cestou. Ale i na univerzitě byl hokej stále na prvním místě. Vždy se mu všechno podřizovalo. Zkoušky a předměty se plánovaly tak, abych mohl hokej dělat na sto deset procent. Stále jsem to měl nastavené tak, že se chci živit hokejem. A když pak přišla nabídka z LA, těžko se odmítala.

🗣️ Dávid Hrenák: "V mém příchodu měl prsty Janko Lašák. Jsem mu za to vděčný. U Tygrů chci zanechat podobnou stopu jako on." #BTL — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) May 16, 2023

Co vám sedm let v zámoří dalo?

Myslím, že lepší obraz o světě. Poznal jsem hlavně americkou kulturu, ale i jiných zemí, protože jsem poznal hodně cizinců. A nejvíc mi dala univerzita. Do té doby jsem byl nastavený tak, že v životě je jen hokej a nic jiného, ale univerzita dá ještě větší rozhled. Existují i jiné věci než hokej. To je velká zkušenost. Vedle působení v LA, na což budu vzpomínat patrně do konce života.

Kdyby vám to nevyšlo na ledě, můžete v Liberci přejít do managementu...

(Směje se) Raději bych se ještě soustředil na led.

Teď vás čeká extraliga, bude přechod do ní velkým skokem?