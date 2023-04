Nejdražší bitka v životě bolela dvakrát. V Budějovicích do nás fanoušci kopali, vzpomíná obránce

V pořadu Příklep se řeší hokej ze všech možných stran, a tak pří povídání s legendárním bekem Vsetína či Sparty Janem Srdínkem prostě musela přijít řeč i na rvačky na ledě. On sám si vybavil moment, kdy se do sebe pustili s legendou Českých Budějovic Rudolfem Suchánkem. „My jsme vedli, do konce chybělo pár sekund a my se začali mydlit. Prali jsme se u brány, pak v roku, a když už jsme nemohli, začali jsme do sebe mlátit hlavami. Za tohle jsem dostal distance, ale nebylo to nic velkého," líčí hokejista.

Moderátor Honza Homolka z O2 TV jen pokýve hlavou a dodá, že přišel trest zastavení činnosti na jeden zápas. Srdínkovi připomene bitku ve sparťanském dresu s kladenským Janem Krulišem, kdy pak jezdil jako vítěz po ledě ve sportovní hale s rukama nad hlavou. „To si nepamatuji," přizná bývalý bek, ale vysype další podrobnosti ze zmíněné rvačky se Suchánkem. V Českých Budějovicích to prý totiž párkrát bylo docela peklo.

Příklep s legendárním vsetínským obráncem Janem SrdínkemVideo : Sport.cz

„Tehdy mě pak chytil Čeman (gólman Vsetína Roman Čechmánek) a jezdil se mnou po hřišti a zdravili jsme diváky," vzpomíná Srdínko. Tehdy prý na něj po utkání čekali rodiče a atmosféra byla hodně vyhrocená. „Říkal jsem jím, ať jedou rychle pryč, nebo jim otočí auto na střechu. To jsme se tehdy mlátili i s fanoušky," zaskočí bek všechny ve studiu.

Na tréninku jsem řezal Beránka, tak mě doporučil tátovi do Komety, aby se mě zbavil. Historka z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

„Až takové to bylo?" neskrývá překvapení moderátor. „Šli jsme s báglem ze šatny a oni udělali takový kordon. Kdo chtěl, tak si do tebe kopnul, třeba do zadku. To bylo pestrý. Na všech stadionech to takhle nebylo, ani v Budějovicích pokaždé ne, ale některé zápasy play off v Budějkách byly vyhrocený. Honza Neliba se tam s někým pošťuchoval i před autobusem. Jsou to hezké vzpomínky," vykládá Srdínko.

Z extraligy si vybaví ještě jednu potyčku. „Hráli jsme proti Varům a já se tam celý zápas pošťuchoval s jedním hráčem. A skončilo to bitkou. Rozhodčí nás chtěl roztrhnout. Mě chytil dobře, soupeře ne a ten hráč mi pak zlomil nos," vybavuje si nepříjemnost.

Průvan v kabině Motoru. Které posily by měly být oznámeny? Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Ještě více ho prý ale bolela jedna rvačka během působení ve Švédsku. „Ta byla hodně drahá," navnadí nejprve. Nevěděl totiž, že podle tamních pravidel se při bitce nesmějí zahodit rukavice. „Hráli jsme s Djurgaardenem a jeden hráč tam do mě čel celý zápas. Tak jsme se do sebe pustili. Já zahodil rukavice a on je furt neshazoval. Tým mě za bitku pochválil, ale pak mi přišla faktura na sedm a půl tisíce Švédů. To bylo tehdy asi pětadvacet tisíc," svěří se Srdínko.