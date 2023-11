Nejdřív bída a teď třída. Pardubice v přesilovkách rozhodly derby, oslavu nepřežilo plexisklo

Právě i Kautův návrat po zranění Pardubicím pomohl. Vždyť Dynamo bylo v úvodu ročníku společně s Olomoucí vůbec nejhorším týmem v početních výhodách. Proměnilo až šestnáctou. „Bylo to hodně špatný, na začátku nějakých pět procent. Vyměnili jsme pár hráčů a pomalinku si to sedá. Přesilovkami jsme rozhodli,“ pochvaloval si i asistent trenéra Aleš Krátoška.

Velká změna na systému pardubické speciální formace patrná není. Lídr tabulky šel od základů a rázem je s 24,68 procenty využití přesilovek druhý v extralize jen za Mladou Boleslaví. „Víc se tlačíme do brány a víc střílíme. Kdo nevystřelí, nedá gól. Snažili jsme se hru zjednodušit,“ líčil Kaut.

Zejména jeho parádní trefy byly pro domácí velmi důležité. Nejprve navýšil na 2:1, když si odstoupil netradičně na pravý kruh a vypálil do horního růžku. A o dvacet minut později přidal i třetí a nakonec rozhodující gól Dynama, tentokrát z mezikruží po pěkném pasu Sedláka. „Kluci mi to skvěle nachystali. Snažil jsem se hlavně trefit bránu,“ usmál se.

Právě Lukáš Sedlák se vrátil do zápasového kolotoče po týdenní absenci. Gólově sice vyšel naprázdno, ale vybojoval hned tři ze sedmi hradeckých přestupků. „Hodně po něm šli. Klobouk dolů, co všechno snáší. Sedlo je správný kapitán. Hodně nám chyběl. Jsme rádi, že je zpátky,“ chválil Kaut spoluhráče a ocenil i výkon brankáře Romana Willa. „Hlavně v poslední třetině nás podržel,“ mínil.

Společně s vyprodanou arénou si tak mohl vychutnávat skandovaný potlesk vestoje i závěrečnou děkovačku. Ta přinesla i úsměvný moment. Will společně s dvojkou Milanem Kloučkem se rozjeli na mantinel proti domácímu kotli a vyskočili na něj takovou silou, že plexisklo náraz nevydrželo a vylomilo se.

Bilance @HCPCE v derby 👇🏻 ➕ 3 body do tabulky ➖ jedno plexisklo 😄 #TELH #PCEMHK #derbytelh pic.twitter.com/lhWVhkHc8E

Důvod k radosti Pardubice mají, zvládly totiž i druhé východočeské derby v sezoně a po dvou porážkách zabraly. „Jsou to sladší tři body než obvykle. Na derby jsme trochu víc namotivovanější. Hodně sledovaný zápas, všichni jdeme na 120 procent. Ale to i Hradec. Je to dobrý hokej,“ mínil Kaut, který se trefil i v prvním utkání na ledě Mountfieldu.