Pardubicím stačil k výhře jeden gól, Oceláři otočili šlágr se Spartou, mizérie Motoru pokračuje

Hokejisté BK Mladá Boleslav prohráli v nedělním utkání 11. kola Tipsport extraligy s hradeckým Mountfieldem 0:2 a přišli o první místo. Naději dostat se do čela extraligy tak mají další týmy. Naopak Litvínov podlehl na ledě Plzně 3:4 a zůstává s osmi body na poslední příčce. Pardubice vyhrály nad Libercem 1:0 v prodloužení. Vítěznou trefu zaznamenal v 63. minutě Lukáš Radil. Sparta sice dvakrát v Třinci vedla, nakonec ale slaví výhru 4:2 Oceláři. Kometa Brno pak zvítězila na ledě HC Olomouc 3:2. Před vlastním publikem slaví výhru Karlovy Vary, které přestřílely Motor České Budějovice 4:3. Jihočeši prohráli osmé utkání v řadě. Nedařilo se ani Kladnu. To prohrálo na ledě Vítkovic 0:2, Ridera poskočila do čela tabulky.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Vladimír Sobotka ze Sparty a Patrik Hrehorčák z Třince.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

