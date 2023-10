Zdráhal se po konci v Lulea vrací do Vítkovic. Dres mateřského klubu oblékne po čtyřech letech

„Jsem rád, že jsem doma. Vítkovice jsou můj mateřský klub a mám velkou radost, že jsem se sem mohl vrátit. Po mém konci ve Švédsku se mi osobně ozval majitel klubu pan Aleš Pavlík a napřímo jsme řešili možnost mého návratu do Vítkovic. Bylo evidentní, že o mě hodně stojí, což rozhodlo o tom, že jsem zpátky tady doma. Moc se těším, až si zase zahraju za Vítkovice,“ popsal návrat do Vítkovic Zdráhal.

Sezonu 2019/2020 začal s v extraligovém týmu Vítkovic jako zástupce kapitána, ročník ale v Ostravě nedohrál, protože trápící se Vítkovice jej vyměnily do Plzně. Od ročníku 2020/2021 se stal hráčem Litvínova, kde působil až do konce uplynulé sezony a poté podepsal několikaletý kontrakt s týmem švédské nejvyšší soutěže Luleou.

Kromě klubových zkušeností má Patrik Zdráhal na kontě 24 reprezentačních startů, za český národní tým si zahrál i v uplynulé sezoně. „Patrik dorazil do Ostravy ze Švédska ve čtvrtek večer. Samozřejmě naší snahou je, aby se do hry zapojil co nejdříve, ale nějaký čas to potrvá i s ohledem na administrativní a logistické záležitosti,“ připomíná Šimíček že Zdráhalův start v pátečním zápase proti Liberci není příliš pravděpodobný.