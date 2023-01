Percyho klukovina nastartovala Spartu, její obr vnesl do hlav Jihočechů strach

Ještě v minulé sezoně by 29letému Kanaďanovi snaha o úmyslné zašlápnutí puku u mantinelu prošla, jenže před aktuálním ročníkem došlo k úpravě pravidel. A přestože rozhodčí defenzivní oporu Motoru hlasitě nabádal, ať se za vlastní brankou nepokouší o zdržování hry, Percy ho neuposlechl. A tak ontarijský rodák, jenž po prosincovém návratu po zlomenině zápěstí utrpěné hned v prvním kole nasbíral 11 bodů v 10 zápasech, vyfasoval menší trest.

„Spartu jsme potrápili jen první třetinu. V té druhé jsme udělali velké chyby, a jakmile se Sparta dostala do vedení, v pohodě to dohrála," věděl kouč Jihočechů David Čermák.

Skvělá rána z první a kapitán Michal Řepík posílá @HCSpartaPraha do vedení! 💪 #TELH #extra30liga pic.twitter.com/U3eILlULiL

Sparta totiž nabídnutou přesilovku využila, kapitán Řepík ve 23. minutě otevřel skóre a do té doby sympaticky hrající Jihočeši se zcela sesypali. Pražané pak ještě ve druhé třetině přidali za necelých pět minut další tři góly, když dva z nich si do vlastní branky nešťastně srazili nejprve gólman Hrachovina a pak i bek Bindulis přihrávku Safina.

„Jsme moc spokojeni s výsledkem, prvních dvacet minut jsme ale vůbec nehráli to, co jsme chtěli. Pak za to kluci vzali. Najednou měli dobrý pohyb, v naší hře byla rychlost a všechno jsme cpali na branku," těšilo asistenta trenéra Pražanů Hanse Wallsona.