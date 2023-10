Posila z NHL a KHL rozdělila fanoušky Vítkovic. Francouz je šťastný, že může hrát

Od ostříleného světoběžníka, který hrál kromě rodné Francie také v NHL, KHL, ve Finsku, ve Švédsku a naposledy ve Švýcarsku si vedení klubu slibuje zlepšení obranné práce i hry týmu celkově. Některé reakce fanoušků ostravského týmu na sociálních sítích jsou ale rozpačité.

Raději by na soupisce viděli mladé odchovance klubu. Místo toho dostali dalšího cizince, kterých nyní v kádru Vítkovic figuruje dvanáct (tři Američané, dva Francouzi, Kanaďan, Lotyš, Polák a čtyři Slováci).

Foto: Sznapka Petr, ČTK Dominik Lakatoš z Vítkovic se raduje z gólu. Stav zápasu 3:1

„Další veterán, co střídá kluby jak ponožky. Stehlík hrál hodně dobré play off, ale když si Miloš na někoho zasedne, tak je konec. Příchod Zeleňáka byl další nesmyslný úlet. Než aby hrál Prčík, který může výkonnostně růst a být součástí týmu klidně pět let, tak přijde francouzský veterán za zenitem bez vztahu ke klubu a regionu,“ míní Kamča Stolař.

ROZHOVOR | Francouzský obránce Yohann Auvitu se připojil k vítkovickému týmu. Možná leckoho překvapí, že do Ostravy mohl zamířit už před lety. Co úřadující švýcarský mistr řekl po svém příchodu?https://t.co/vToKLttov1 — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) October 5, 2023

V reakcích pod příspěvkem o angažování hráče rezonuje také Auvituův podpis v ruském Nižněkamsku na začátku minulé sezony, tedy během ruské agrese na Ukrajině. „Další legionář, navíc bez jakéhokoliv morálu, když šel dobrovolně do Ruska v době války. Za mě velké zklamání z vítkovického vedení,“ myslí si Ondřej Černý.

Zdaleka ne všechny reakce jsou ale záporné. Velká většina chce dát ostřílenému veteránovi šanci. „Tak co kdybychom ho nejdříve nechali, ať nám ukáže, zda je to posila, a nepsali hovadiny ještě předtím. Solovjev byl taky zatracován a teďka bychom za něj dali klidně miliardu, aby tu byl,“ připomíná Vladimír Laněk ruského obránce, který kvůli ruské agresi v Česku hrát nemůže.

Na rozdíl právě od Auvitua či například Slováka Samuela Bučka, jenž přišel v minulé sezoně do extraligového Třince velmi podobnou cestou, tedy poté, co v době války přijal práci v ruském Nižněkamsku.

Auvitu si bude muset vítkovické fanoušky získat. Ačkoliv v této sezoně k soutěžnímu utkání ještě nenastoupil, je prý připraven hrát už v neděli na ledě Plzně. „Nehrál jsem možná sedm měsíců zápas, ale pokud mi trenéři dají příležitost a nominují mě hned na nejbližší zápas, jsem připraven do něj jít. Jsem šťastný, že můžu opět hrát hokej,“ cituje Auvitua klubový web.

„Ale je jasné, že pokud nějaký čas nehrajete, tak hned v tom prvním utkání po takové pauze nebudete schopen hrát na své úplné maximum. To se děje snad jen ve filmech či pohádkách. Jsem v dobré fyzické kondici, přes léto jsem na sobě makal, trénoval jsem i na ledě. Chybí mi ale zápasové tempo. A k tomu potřebuju hrát zápasy,“ míní Auvitu.

Do Vítkovic přichází francouzský hokejista jako čerstvý mistr Švýcarska, kam zamířil po dvaceti odehraných zápasech za Nižněkamsk (1 gól a 2 nahrávky). V Ženevě odehrál 17 utkání (1+6), v play off zasáhl do dvou zápasů a nebodoval.

„Měl jsem štěstí, že jsem se dostal do Ženevy a byl součástí toho skvělého týmu v závěru základní části i v play off. A po této zkušenosti bych byl obrovsky šťastný, kdybych na konci této sezony mohl říct, že jsem obhájil mistrovský titul,“ říká s úsměvem Auvitu.

V Česku bude hrát poprvé, Vítkovice pro něj ale nejsou úplnou neznámou. „Už jako teenager jsem s nimi byl v kontaktu. Je to tak patnáct let zpět. Tehdy se řešilo, že bych se přesunul z Finska právě tady do Vítkovic. Nakonec to nevyšlo, ale povědomí o Vítkovicích i díky tomu mám už dlouho. A taky jsem tady před lety byl, když jsem působil v Soči. Tehdy jsme byli na přípravném kempu tady v Česku a hráli jsme v Třinci a ve Vítkovicích. Proti Vítkovicím jsem ale tehdy nenastoupil,“ připomíná francouzský obránce.

V Ostravě se potká s krajanem Valentinem Claireauxem. „Známe se už více než deset let. Takže jsme probírali, jaké to tady je a tak dále. Ne nějak moc, protože toho času moc nebylo, ale pár otázek jsem Valentinovi dal a dostal jsem odpovědi, které jsem si upřímně přál dostat. I proto jsem tady,“ říká Auvitu.