Radil o pardubické síle, upozadění ega i rozhodčích: Rozumný člověk nemůže říct, že brečíme

Pořád hraje výborně. Neskutečně na to, kolik mu je let. Těží ze svých kil. Z toho, jak je silný. Stále si dovoluje kličky, sbírá body. Pořád je pro Kladno hodně důležitý hráč.

Potrestaného Roberta Kousala ve vaší formaci nahradil 19letý Slovák Pavol Štetka. Co jste mu s Tomášem Zohornou radili?

Říkali jsme mu jen pár pokynů, co dělat po buly. Podle mě je lepší moc neradit. Mladý hráč má určitě sám plnou hlavu myšlenek a je lepší, když si je uspořádá sám. Pavol se s novou rolí vypořádal parádně. Se Zohym jsme spokojení, drželi jsme se v útočném pásmu, vypracovali jsme si šance a Pavol se dokonce krásně prosadil. Za mě super.

Je to škoda, vysoký trest. Ale kádr máme široký, dokážeme zacelit absence. Daří se nám pořád vyhrávat.

Roberta znám dlouho. Nepřekvapilo mě, že vybouchl. Na jeho obranu, soupeř mu tu nohu fakt držel a přešlo se to. Ale dopadlo to takhle. Zápas byl hodně vyhecovaný, emoce jsou v hokeji běžné.

Co jste říkal na vyjádření Dynama, které si stěžuje na výrazný nepoměr přesilovek a oslabení?

Pan Rulík před zápasem s Litvínovem zmiňoval, že my máme jen 100 přesilovek, zatímco soupeř asi 150. Tahle čísla mě zarazila. To přece ani není možné. Z logiky věci. Hrajeme v tabulce nahoře, tlačíme, držíme se na puku.

A cítíte v utkáních, že by se na vás mělo trestat víc zákroků?

Vlastně ani ne. Samozřejmě v zápase občas vyjedu a rozčiluju se, ale to je běžná věc. Na ledě nemůžu fauly posuzovat objektivně.

Když je člověk rozumný a umí číst, nemůže říct, že brečíme. Fakta hrajou pro nás. Je dobře, že jsme se ozvali. Statistika nenaznačuje, že by posuzování faulů bylo férové. Ale nejsem rozhodčí, nechci to víc hodnotit.

Extraliga se přehoupává do závěrečné čtvrtiny. Jak jste zatím spokojený?

Teď jsme zlomili těžké zápasy. Trochu i se štěstím. Dodává nám to ještě větší sebevědomí. Vidíme, že odvádíme dobrou práci. Ale nejtěžší krok nás ještě čeká, v play off ze sebe budeme muset vytáhnout ještě něco víc.

A kdybyste měl po pár měsících zhodnotit své rozhodnutí vrátit se do Dynama?

Ohlížet se budu až po konci sezony. Ale zatím si návrat do Pardubic hodně užívám. Tým je nabitý a je radost v něm hrát. Navíc v jedné lajně s Robertem a Tomášem. Známe se hrozně dlouho a máme podobný styl. Při poslední štaci v Rize jsem nemohl hrát takhle kombinační hokej a bylo to spíš o tom, co si každý uhraje sám. Navíc se lajny často točily. Teď mám stejné parťáky.