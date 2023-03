Říčka dal po třech měsících gól a Pardubice nepustily mečbol z ruky. Semlelo nás, jak do toho šláply, uznal olomoucký kouč

„Čtvrtfinále nebylo až tak jednoduché, jak by konečný stav série napovídal. Kdykoli jsme jen maličko polevili, Olomouc nás uměla dostat do nesnází," uznal trenér postupujícího týmu Radim Rulík. „Zbytečně jsme při vedení 3:0 opustili svůj styl hry a usnadnili domácím dostat se do kontaktu. Olomouc se prezentovala jako hodně houževnatý soupeř, ale přece jen jsme udělali v sérii víc dobrých věcí," říkal útočník Tomáš Hyka, jenž asistoval u dvou gólů.