Skončí Kempný v NHL a posílí Spartu? Zájem máme velký, je to jen na něm, připouští Ton

Když 32letému Kempnému po minulé sezoně vypršel čtyřletý kontrakt s Washingtonem, s nímž v roce 2018 vyhrál Stanley Cup, vznášel se nad jeho pokračováním v NHL velký otazník. Vše spíš naznačovalo návrat hodonínského rodáka do Evropy. Konkrétně do Sparty, která už s ním byla domluvená na podmínkách.

„Teď je to na straně Michala a jeho agenta, pokud by si ho žádný z celků NHL nevybral, a měl by tak zamířit na farmu Seattlu. Kdyby se rozhodl pro návrat do Evropy, byli bychom rádi. Protože v tom případě si myslím, že je velká šance, že by zamířil do Sparty," řekl Ton pro Sport.cz.