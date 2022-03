Šmídovo poslední play off. Všichni musíme být ostří, burcuje

Až v pátek obránce Ladislav Šmíd odstartuje s Libercem proti brněnské Kometě boj o postup do čtvrtfinále, vstoupí do posledního play off své kariéry. Po sezoně ji totiž 36letý mazák uzavře, jak již v létě předem oznámil. „Snažím se na to nemyslet, ale občas mi to někdo připomene. Jde o vrchol sezony a cítím se jako před každým play off. Chci tam odevzdat úplně všechno a uvidíme na konci. Může se vyhrát, prohrát, to je život. Hlavní však je, abychom tam všichni nechali všechno a mohli odejít s hlavami nahoře," říká pilíř liberecké defenzivy.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ladislav Šmíd z Liberce během utkání Tipsport extraligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

