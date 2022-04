"Snažili jsme se neustále dát gól, ale když dala Sparta čtvrtou branku, bylo to, kdo to ubojuje. V příštím utkání bych chtěl vidět náš plný výkon do 1. do 60. minuty a věřím, že se do Prahy vrátíme ve čtvrtek za stavu 3:2 pro nás," řekl Varaďa. Sparťanský kouč Jandač naopak uvedl: "Musíme i v dalších zápasech využít naše nabídnutné šance, protože Třinec je dobře organizované mužstvo, které moc příležitostí ke gólu nedává."