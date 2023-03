Sparta si konec nepřipouští: Vím, že to s námi nezamává. Za tím si stojím, ujišťuje Kempný

„Sil máme dost, víc než Třinec. Hrajeme velmi dobře, určujeme tempo i obraz hry, jezdí nám to. Jenže nedáváme góly," stýská si útočník Pražanů David Tomášek.

Jenže co je Spartě platné, že v posledních dvou duelech úřadující mistry přehrála i přestřílela. Když posčítáte střely na branku, mimo ni a ty zblokované, bylo to v neděli 89:22 pro Spartu. Třinci se podařilo zblokovat 37 pokusů, čímž v play off vytvořil nový rekord.

„Kacetl chytá výborně, ale my se musíme soustředit na sebe. Nesmíme myslet na to, že prohráváme 2:3, to je jen číslo. Tohle házíme za hlavu," tvrdí obránce Michal Kempný.

Svěřenci trenéra Miloslava Hořavy si nepomůžou přesilovkami, v neděli neproměnili jedinou ze šesti, šablonu hrát vše přes kapitána Řepíka na levém křídle mají Oceláři přečtenou. „Je pravda, že naše přesilovky jsou strojové, chybí překvapení. Zkoušíme s tím něco dělat, ale hráči v obrovském zápasovém zatížení reagují, jak reagují," krčí Hořava rameny, jemuž v úterý bude chybět útočník Konečný, jenž vyfasoval stopku na jeden zápas za faul na Kaňáka.

„Je naší nešikovností, že si nenajdeme dráhu, kudy by puk proletěl na bránu a místo toho většinou trefíme prvního bránícího hráče," uvědomuje si Tomášek.

„Když kluky posíláme na oslabení, věříme jim, že jsou schopní si třeba nechat urvat nohu nebo hlavu. Prostě nechají na ledě všechno," chválí trenér Třince Zdeněk Moták svůj tým.

Konec sezony si sparťané nepřipouštějí. „Panikařit vůbec nepřichází v úvahu. Jdeme do toho s čistou hlavou. Vím, že stav 2:3 na zápasy s námi nezamává. Za tím si stojím, vím to. Budeme bojovat do poslední chvíle, určitě nekončíme," slibuje Kempný.

Do sestavy Třince se může vrátit útočník Marcinko, který nejprve vynechal druhý duel série kvůli porodu manželky, čtvrtý nedohrál kvůli trestu do konce utkání a v tom pátém stál kvůli disciplinárnímu tresu. Ve všech utkáních jej v elitní formaci nahradil Voženílek a Oceláři vždy zvítězili.

„Tomáš je zlatý hráč i člověk, strašně ho mrzelo, že nemohl hrát. Nemám dilema, jestli nastoupí. Už to vím, ale neprozradím," usmál se Moták.