Třinec opustil po čtyřech titulech kvůli rodině. Marcinko doufá v dlouhou sezonu i v Kometě

Jinými možnostmi ohledně svého dalšího působiště jste se nezabýval?

Všechno měl na starosti můj agent. Dostaly se ke mně jen signály, že o mě stály i další kluby. Po nabídce z Brna už ale nebylo o čem přemýšlet. Vždyť jde o nesmírně ambiciózní mužstvo, a navíc to odtud budu mít za svými nejbližšími o hodně blíž.

Hodláte tedy dojíždět?

Z Brna do Bratislavy se to dá zvládnout za hodinu a něco, avšak na dennodenní pendlování to pochopitelně nebude. Rozdíl oproti Třinci je to však veliký. Za rodinou se určitě dostanu mnohem častěji.

Co čekáte od angažmá v Kometě?

Že budeme hrát nahoře. Jako soupeři se mně tady nikdy nehrálo dobře. V brněnské hale byla pokaždé neskutečná atmosféra. Fanoušci tady hokejem žijí. Už se na ně těším.

Takže věříte, že vás v Brně čeká podobně dlouhá sezona jako jste míval v posledních letech v Třinci?

Kéž by. Bylo by to skvělé. Čím déle vydrží tým v extraligovém play off, tím pozitivněji sezona pochopitelně vyzní.

Jak budete vzpomínat na působení u Ocelářů?

Samozřejmě jen v dobrém. Mám ve slezském městě za sebou natolik vydařené období, že to ani jinak nejde.

Hokejoví mistři - Oceláři Třinec

Jak se vám bude za Kometu proti Třinci v nejvyšší soutěži nastupovat?

Budou to pro mě určitě zvláštní zápasy. Chladné srdce rozhodně nemám. (úsměv). Nějaké vzpomínky se mi zcela jistě v hlavě vynoří. Vždyť dobře znám naprostou většinu třineckých kluků, a oni mě. Jsem ovšem profesionál. Už jsem otočil pomyslný list a budu mít na sobě jiný dres. Takže odevzdám na ledě všechno, co bude v mých silách, ve prospěch Komety. Věřím, že budeme úspěšní nejen v utkáních s Třincem. Chci být mužstvu co nejplatnější.

Hovořil jste o Kometě s obráncem Kundrátkem, který se po roce stráveném v Brně vrátil zpět k Ocelářům?

Bavili jsme se spolu. Spíš ale o některých praktických a provozních záležitostech. Nechtěl jsem po něm radu, zda do Komety jít či nejít.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Tomáš Kundrátek během utkání v rámci turnaje České hokejové hry 2023.

Chystáte se v novém angažmá přijmout roli i jakéhosi mentora směrem k mladším spoluhráčům?

Rád mladým klukům poradím či pomůžu. Jsem ale zvyklý víc pracovat než mluvit.

Neplánujete tudíž stát se lídrem v kabině?

Svoje si určitě řeknu. Ale starších a zkušených hokejistů je v Brně víc. Podobně tomu bylo i v Třinci. Všichni jsme součástí nějaké mozaiky, která musí do sebe zapadat.

Brno je oproti Třinci podstatně větší město. Vítáte, že zde budete mít mnohem rozmanitější vyžití?