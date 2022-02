Třinec oslavuje slovenské medailisty. Jsme hrdí na ty chlapce, co tam byli, říká krajan Hrehorčák

„Je to krása. Historický úspěch pro Slovensko, něco nepopsatelného. Všichni jsme měli husí kůži po celém těle," vykládal další slovenský reprezentant v třineckých službách, který se ale na závěrečný turnaj neprobojoval, Patrik Hrehorčák.

Kromě něj oblékají třinecký extraligový dres ještě Tomáš Marcinko, Vladimír Dravecký a Martin Bakoš. Radost z naplněného slovenského medailového snu tak byla pochopitelně v šatně slezského týmu ohromná. „S Milošem Romanem jsme velmi dobří kamarádi. Ale gratuloval jsem každému jednomu, který tam byl, protože je to fakt historický úspěch pro, pro takovou malou zem, jakou je Slovensko. V tom čase korony se naše zem semkla a jsme hrdí na ty chlapce, co tam byli," říkal Hrehorčák.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Brankář Třince Marek Mazanec inkasuje.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Podobně blízko měl do závěrečné nominace také Martin Bakoš, který sezonu začal v KHL. „Mrzí, nemrzí. Těžko říct. Narodilo se nám malé baby, byli jsme rozhodnutí, že nepůjdu. Pak se situace trochu změnila, ale výběr je vždy na trenérech," krčil ramen Bakoš.

„Teď je to ale přesně tak, jak to mělo být. Slovensko má první hokejovou medaile pod pěti kruhy, a to je nádherné. Jasně, trošku je mi líto, že jsem u toho nebyl, ale je to obrovský úspěch pro celý hokej, pro všechny malé děti, které to sledovaly. Mají vzory, to je hlavní. Tyhle kluky si budou pamatovat už navždy," zdůraznil Bakoš.

Zatímco slovenská reprezentace z výkonů třineckých reprezentantů těžila, Ocelářům v bojích o extraligové body jejich kvalita scházela. Třinec bez pěti olympioniků (tři Slováci a čeští obránci Kundrátek s Musilem - pozn. aut.) v průběhu olympijských her přišel o první pozici v tabulce. „Jasně. Je to citelná ztráta, když chybí nejlepší hráči v Československu, ale nemůžeme to tak brát. Jsou prostě nejlepší, a tak byli právem na olympiádě," uvedl Hrehorčák.