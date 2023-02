Verva a výhra na cizím ledě? Už jsem zapomněl, jak zní náš venkovní pokřik, směje se Abdul

Osmkrát za sebou nedokázala Verva zvítězit za tři body, nasbírala alespoň sedm bodů, přesto se nad ní začalo smrákat. Hrozilo, že stejně jako před rokem zůstane bez play-off. O co hůř, zezadu už se dotahoval i strašák v podobě baráže. „A v hokejovém rejstříku nikdo nechce mít zapsanou baráž," přitakával Abdul.

Právě Abdul klíčové utkání rozsekl. Na gól z 12. minuty už totiž nedokázali domácí zareagovat. A o to je pro ně hořčejší, že rozhodující gól byl docela sporný. Schované nahození od modré čáry nečekaně prošlo až do sítě. Brankář Novotný nic neviděl, v brankovišti totiž stál útočník Matúš Sukeľ a domácí si vzali trenérskou výzvu. Jenže neúspěšně.

„Rozhodčí mi říkal, že soupeře do brankoviště natlačil náš hráč (Maris Bičevskis, pozn. redakce). Ale myslím si, že on se spíš od našeho hráče odrazil, navíc tam stál delší dobu," tvrdil boleslavský trenér Jiří Kalous. „Mohlo to být posouzeno jinak, ale rozhodnutí je věc arbitra," dodal.