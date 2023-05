Vítkovičtí hokejisté zahájili přípravu s Káňou i Lakatošem. Finalista Machovský dostal volno

„Kromě nich se na prvním tréninku sešli prakticky všichni. Machovský dostal ještě volno, protože měl sezonu delší než my," uvedl trenér Miloš Holaň, kterému na srazu nechyběl ani útočník Dominik Lakatoš, na jehož adresu nedávno Holaň v podcastu Magazínu PATRIOT Po čuni! uvedl, že koketuje s odchodem do Ruska.

„Má ve smlouvě klauzuli a KHL je pro něj asi velké lákadlo. Máme indicie od jeho agenta, ale zatím nic není na stole. Bereme to, že je pořád náš hráč," řekl Holaň. „Bylo by to velké oslabení, on je specifický hráč. Umí se soupeřům nacpat pod kůži, je to střelec," připustil.