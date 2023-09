Zaskočený majitel Komety Zábranský: Já se na střídačku nevrátím!

Vrací se i k Martincově rezignaci, s níž podle svých slov on ani nikdo jiný v klubu nepočítal. „Chtěl jsem, aby Patrik zůstal. Přivedl si spoustu hráčů, herní systém i svůj styl koučinku. Celé léto na tom chlapi pracovali. No a teď je to všechno jinak. Škoda. Víc bych to nechtěl komentovat. Je to Patrikova věc a jeho rozhodnutí. My to musíme respektovat,“ pokrčil rameny Zábranský.