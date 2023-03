Záchrana a pak konec? Další sezona pro mě nebude, připouští Vondrka a už se věnuje podnikání

Jak probíhá příprava na duel, který rozhodne o osudu sezony?

Ani ne moc odlišně. Jsem přesvědčený, že jsme se maximálně připravili. A brzy to vypukne. Bude to válka. Očekávám velký boj a těším se na něj. I když jsem trochu nervózní, jako všichni kluci.

Zkušenosti v takovém případě nehrají roli?

Na věku nezáleží, nervům se nevyhnu. Zkušeností ale teda bude na obou stranách hromada. Když sečtete věk všech hráčů na úvodním buly, výsledek vyjde tak 800 let (směje se).

Na jihu Čech se v pátek odehraje bitva sezóny mezi @HC_Motor a @RytiriKladno o udržení extraligy a zájem o dávno vyprodané utkání je enormní. Někteří nabízí lístky už i za "barák". 😂😂👍#TELH #hcmotor pic.twitter.com/NpukWYxXjK — Venca (@Venca_sl) February 26, 2023

Zápasu roku s Jágrem, Plekancem, Gulašem nebo Pechem navíc bude přihlížet vyprodaná Budvar aréna.

Samozřejmě by bylo hezčí si zahrát před plnými tribunami play off. Ale to je život. Chyby se stávají a kdyby všechno šlo lehce, člověk se nemůže poučit. Před námi je zápas o všechno. Je vidět, že i tohle utkání táhne. Budeme se snažit ze všech sil fanoušky potěšit. Věřím nám.

Jste rád, že u takových momentů ještě můžete být přímo na ledě?

Trénoval jsem sám celé léto a hokej mi začal chybět. Zápal v sobě furt mám. V listopadu jsem naskočil na jeden zápas a hrálo se mi dobře. Jenže o dva dny později mi napraskla chrupavka v koleni a dva měsíce jsem nemohl nic dělat, což se samozřejmě projevilo. Začínal jsem od nuly a to je v mých letech náročné. Tělo se s tím ale popasovalo dobře, ale výkonnost už není taková, jakou bych si představoval. Musím se s tím smířit.

A to vám jde jak?

Je to těžké. Ale i s tímhle jsem počítal, když jsem se rozhodl naskočit. Chtěl jsem klukům pomoct i svými zkušenostmi. Nebojím se mladším hráčům v klidu poradit. A kluci mě berou a ví, že jsem tu pro ně. Už v Pardubicích jsem seděl vedle Matěje Blümela. Ptal se mě na cokoliv a probírali jsme spolu hromadu věcí. Věřím, že mu to pomohlo. Taky pak vylítnul jako blázen.

Není těch zkušených hráčů v Motoru až moc?

Je jasné, že tým máme fakt starší. Bez debat. Chybí mi nejen tady, ale celkově v Česku, ta střední generace. Hráči kolem šestadvaceti let, kteří by nás měli vytlačit a být tahouny. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale přijde mi, že většina z nich je málo urputná. Jsou pohodlní a nechtějí se posouvat výš. Dostanou se na „vrchol" v podobě extraligy a to jim stačí. Tohle je podle mě největší strašák hokeje u nás.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Michal Vondrka z Českých BudějovicFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Jak se s tímhle dá pracovat? Protože myšlení musí změnit hlavně sami hráči.

To určitě. V minulosti jsem já i kluci v mém věku vždycky chtěli jít dál a dál, něco dokázat. Jako teenager jsem taky spoustu věcí nevěděl a kdyby za mnou někdo přišel a konstruktivně mi poradil, rád si ho vyslechnu. Sám se teď snažím mladší kluky popostrčit.

Berete to jako svůj úkol předtím, než přijde definitivní konec kariéry?

Trochu jo. Jsem dohodnutý s Motorem do konce sezony. Myslím, že ta příští už pro mě nebude. Jednou konec přijít musí. Hlavní je, abych měl co dělat po kariéře. A zájmů mám víc než dost.

Čemu se věnujete?

Jsem v jednom kole. Začal jsem podnikat společně s kamarády. Jsou to manželé, kteří rozjeli steakové restaurace v Praze. Vaříme vlastní pivo, ale rozjeli jsme i další menší projekty. Prodáváme povzbuzující CBD kapky nebo třeba mobilní domy. A řešíme ještě další dva velké byznysové projekty, které když se podaří rozjet, tak už se nezastavím vůbec.

CBD kapky, pivo nebo mobilní domy, to jsou hodně odlišné oblasti podnikání.

To je pravda. Ale snažím se podnikat v oblastech, které mě zajímají. A právě třeba CBD kapky jsem zkusil, když jsem měl ty problémy se zády, kvůli kterým jsem rok nehrál. Bál jsem se toho, ale vyzkoušel jsem je. A teď je taky zkouším prodávat. Mně i ostatním lidem to pomáhá. Co se týče mobilních domů, tak mě ohledně nich oslovil kamarád. Překvapilo mě, v jaké se vozí kvalitě. Objednáme je a hned se rozprodají.

A v pivu se vyznáte?

Baví mě se v téhle oblasti vzdělávat. Setkávám se s jedním sládkem a vždycky spolu dlouho diskutujeme. Alkoholu moc neholduju, ale pivo si dám rád. V budoucnu bychom rádi rozjeli minipivovar.

Jste v byznysu obezřetný? Příklady některých sportovců ukazují, že podnikání může skončit fiaskem a obřími dluhy.