Zářez? Liberec cítí křivdu! Je mi hrozně smutno, jak nedůstojně to skončilo, zuřil Augusta

„Viděli jsme skvělé play-off utkání. Fantastický výkon jak našeho týmu, tak i Sparty. Diváci byli skvělí. Mělo všechno, co utkání v play off mít má. Jsem akorát hrozně smutný, jak nedůstojně skončilo. Je mi líto dvaceti borců, kteří tam padají po hubě, hrají se zlomeninami, teplotami a zápas rozhodne tohle... Je to smutné pro hokej, pro diváka, a hlavně pro nás," říkal pohnutým hlasem kouč Liberce Patrik Augusta.

Běžela poslední minuta vyrovnaného zápasu, když v čase 59.05 na trestnou lavici putoval na dvě minuty za držení Jakub Klepiš. Sparta nabídnutou přesilovou hru 29 vteřin před závěrečnou sirénou využila a pod Ještědem urvala mečbol.

„Nechci, aby to vypadalo, že brečím, jen chci, aby to bylo férové. I ze střídačky jsem si myslel, že my jsme byli ti, kdo dali šanci tohle rozhodčímu odpísknout, ale vůbec to tak nebylo!" soptil Augusta, jemuž opakované záběry dávají za pravdu.

„Jednoznačně špatné vyloučení, kde faul nebyl. Hráč to lehce přifilmoval. Poslední minutu odpískat tohle v utkání, kterému by slušelo, aby jeden nebo druhý tým vyhrál regulérně, je pro mě obrovské zklamání," zlobil se Augusta. „Rozhodčí si pravděpodobně myslel, že to byla vražda a dopadlo to takhle. Všichni jsme lidi, můžeme chybovat, ale nezlobte se na mě, tohle odpískat v poslední minutě takového utkání, kdy se rozhoduje o sérii, je smutný," pokračoval v litanii. „Ať si říká, co chce, nebudu komentovat rozhodčí," reagoval kouč Sparty Josef Jandač.