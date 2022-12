Známý trenér promluvil o námluvách se Spartou. Angažmá bylo ve hře, přiznává Jandač

Hokejová Sparta chřadla a situaci chtěla řešit výměnou trenéra Pavla Patery. Hodně se mluvilo o návratu osvědčeného tandemu Hořava - Jandač, druhou uvažovanou variantou byl Václav Varaďa. Skloňovala se i další známá jména do pozice asistentů. Fanoušci hltali každou novinku a hádali se, jaká varianta bude pro Spartu nejlepší. „Facebook nemám a názory fanoušků na internetu nečtu," naznačuje Jandač, že názory příznivců neřešeil.

Jandač připouští, že o možném návratu na střídačku Sparty komunikoval s Jaroslavem Hlinkou, s Milošem Hořavou pak vše řešil další z funkcionářů Petr Ton. „Pořád jsem doufal, že se Sparta zmátoří, zvedne a trenéři Patera s Martincem budou pokračovat. Ale pak to dospělo do stadia, že se tu změnu ve Spartě rozhodli udělat," svěřuje se zkušený trenér. Dobře ví, že pro kouče Sparty musela být situace určitě nepříjemná. „Při zápase to nevnímáte, ale na tiskovce se vás zeptají, dostane se to k vám."

Hokejová Sparta a Patrik Eliáš? Příspěvek z pořadu Příklep.Video : Sport.cz

Když už byla změna nevyhnutelná, dohodl se s Hořavou, že pojedou na Spartu jednat. Jandač přiznává, že v té době bylo jeho angažmá ve hře, žádné kategorické odmítnutí nezaznělo. „Výhodou bylo, že mužstvo známe. Mužstvo bylo doplněné, udělalo bronz, stříbro. Myslel jsem na to, že bych si přál udělat ten krok výš a prorazit tu svoji pověst," naráží Jandač na to, že mu velký titul stále uniká a maximem jsou druhá místa.

Na druhé straně byl jeho slib, že si od trénování rok odpočine, i kdyby se ozval kdokoliv. „Dřív jsem to několikrát porušil. Teď jsem cítil, že musím nabrat sílu, dívat se na věci s čistou hlavou a nezatíženej. Ale Miloš to stavěl tak, že chce jít do toho se mnou. Vím, že by mi to s ním vyhovovalo lidsky i profesně. Sparta mě lákala, realizační tým je výbornej i nahoře kluci fungují. A taky jsem věděl, že třeba už taková nabídka přijít nemusí," vyznává se.

Nakonec se ale rozhodl odmítnout. S vědomím, že kdyby to s cestou za titulem nedopadlo, pro mnoho lidí z hokejové branže i fanoušky by právě tohle neslo jeho podpis. „Bylo nám jasné, že Sparta brzy začne stoupat tabulkou. Vše jsme zvažovali a Miloš nakonec řekl, že je to mně. Cítil jsem, že on má chuť do toho jít," tvrdí Jandač s tím, že ve hře bylo i angažování Václava Varadi. „Aby ne, je to náš nejúspěšnější trenér současnosti. Nakonec se ale Sparta dohodla s Milošem, ten se ode mě odpoutal a dopadlo to nejlépe, jak mohlo," myslí si a znovu opakuje, jak moc ho zájem Sparty těšil.

Foto: HC Sparta Praha Sportovní ředitel Sparty Petr Ton.Foto : HC Sparta Praha

Další tázka na tělo od moderátora pořadu Příklep, šéfkomentátora O2 TV Honzy Homolky, směřovala k tomu, jak probíhala komunikace se sportovním ředitelem Petrem Tonem. V play off v roce 2014 to mezi koučem Jandačem a tehdejším útočníkem Sparty hodně jiskřilo, vše vyvrcholilo odchodem Tona do Komety Brno.