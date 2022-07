Rusové nadšeně vítají Jaškinův návrat: V této době obzvlášť cenná výhra!

„Dima měl nabídky z klubů NHL, ale ty mu momentálně nevyhovovaly, a tak se rozhodl vrátit. Jednání probíhala poměrně dlouho, a to jak díky koordinaci nezbytných finančních podmínek smlouvy, tak kvůli práci na opcích z NHL," prohlásil Jaškinův agent Gleb Čisťjakov s tím, že jeho klient by se měl k týmu SKA připojit v horizontu týdnu a od 3. srpna by s ním měl absolvovat turnaj v Soči.

„Dmitrij je vůdce a v KHL se osvědčil jako kanonýr," připomíná bývalý generální manažer týmů KHL a televizní komentátor Leonid Vajsfeld dvě Jaškinovy sezony (19/20 a 20/21) v Dynamu Moskva, kdy nejprve nasázel 31 gólů a jako první Čech se stal nejužitečnějším hráčem základní části a v následujícím ročníku dokonce s 38 trefami kraloval kanonýrům.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Dmitrij Jaškin v dresu české hokejové reprezentace.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

I proto neváhal Petrohrad od Dynama odkoupit práva na hráče za 45 milionů rublů (19 milionů korun) a Jaškinovi nabídl smlouvu na 60 milionů rublů (24 milionů korun), s výkonnostními bonusy dokonce až na 100 milionů rublů (přes 43 milionů korun).

„Jaškin je podle standardů KHL elitním hráčem, v tomto ohledu si ho mohl nárokovat jen omezený počet týmů. Vedení SKA přesvědčilo evropského hráče, aby přišel do Ruska - v této době je to obzvláště cenné, pokud jde o hokejistu takové třídy, jako je Jaškin. Takže je to určitě výhra na přestupovém trhu a klub výrazně posílil svou pozici na Západě," míní Vajsfeld a naráží tak na fakt, že během ruské vojenské invaze na Ukrajině kvalitní evropští legionáři z KHL spíš prchají.

To Jaškin se rozhodl jít proti proudu. „V každém případě je dobře, že se do KHL vrátil výrazný a šikovný hráč. Pro ligu jedině plus," soudí bývalý obránce ruského nároďáku a dvojnásobný mistr světa Vitalji Proškin.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Dmitrij Jaškin.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Podpis takového hráče je obrovským úspěchem vedení Petrohradu. Není tajemstvím, že nyní je extrémně obtížné uzavřít smlouvu s legionářem této úrovně. Můžete rekrutovat průměrné Severoameričany z AHL, ale Petrohrad je zjevně nepotřebuje. Jaškin má zkušenosti s KHL, nemusí se přizpůsobovat lize a každý už ví o jeho efektivitě - v obou sezonách Dynamu udělal alespoň 60 bodů," tvrdí bývalý ruský reprezentant a ještě v předminulé sezoně asistent trenéra v Chabarovsku Alexandr Judin.

Následné angažmá v Arizoně však 29letému rodákovi z Omsku nevyšlo. Za Kojoty odehrál v NHL jen 12 zápasů, zapsal jednu asistenci a od listopadového faulu Marka Borowieckého z Nashvillu kvůli vážným problémům s kolenem nehrál. Trojnásobný mistr světa Alexej Těreščenko však míní, že dlouhá herní pauza na odchovanci pražské Slavie nebude znát.

„Ano, vynechal téměř celou sezónu, každý hokejista se ale mimo sezonu znovu začíná připravovat na tréninkový proces. Nemyslím si, že Jaškin bude mít nějaké problémy," říká pro Match TV bývalý útočník sborné.

Kouč Vladimir Krikunov, který vedl sbornou na ZOH 2006 v Turíně a Jaškin pod ním nastupoval při svém angažmá v Dynamu Moskva, měl za to, že český reprezentant skončí v Kazani. Hlavně proto, že za Ak Bars budou v příští sezoně nastupovat centr Vadim Šipačov a Dmitrij Kagarlickij, s nimiž si Jaškin tolik rozuměl ve své první sezoně v Dynamu.

„Je možné, že se Kazaň bála dlouhé Jaškinovy zápasové pauzy," uvažuje Krikunov. „Pro Dmitrije nebude snadné stát se opět nejlepším střelcem KHL. Petrohrad se mu pokusí najít dobrého centra, ale sotva sežene někoho jako je Šipačov. Přímo závislý na něm ale nebyl. Dmitrij je silný hráč, který neustále vyvíjí tlak na obránce," uvedl dnes 72letý trenér, jenž v uplynulém ročníku vedl v KHL Rigu.