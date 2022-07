Spartě na jaře pomohl do finále, teď míří do KHL: Politický boj nemá s námi sportovci nic společného!

Když se s tříměsíčním odstupem ohlédne za prohraným finále play off s Třincem, uznává, že Oceláři si mistrovský hattrick zasloužili. „Měli lepší hokejovou disciplínu. Nedělali zbytečné fauly a kličky na modrých čarách. O ten pověstný kousek byli lepší, ale celkově jsem si to ve Spartě pořádně užil," říká pro sport.sk Hudáček, jenž sice do play off šel jako dvojka za Matějem Machovským, v posledním čtvrtfinále s Libercem jej ale v brance nahradil a pak už ho do ní až na jednu výjimku nepustil.