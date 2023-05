Riga (od našeho zpravodaje) - Smejkal přitom teprve pro duel se Slovinci odložil celoobličejový kryt, který musel nosit kvůli zlomenině čelisti, kterou mu den před startem turnaje způsobil na tréninku Černoch.

V 31. minutě trpěl znovu, když obráncem Mašičem vystřelený puk bolestivě zasáhl jeho pravý kotník.

„V první chvíli jsem myslel, že to nebude dobré. Úplně mi vypla celá noha a vůbec jsem na ni nemohl došlápnout. Vzal jsem si prášky na bolest a kotník zastříkal. Uvidím, jak to bude vypadat, až sundám brusli. Už fakt nevím. Mě bolí tolik částí těla..." kroutil hlavou Smejkal po zápase.

Alespoň jej těšilo, že už mohl hrát bez ochrany obličeje. „Kryt jsem sundal možná i na vlastní nebezpečí. Bylo hrozně těžký s ním hrát, nejsem na něj zvyklý. Když jsem třeba dostal puk pod nohy, vůbec jsem ho neviděl," popisoval útočník, jenž má od nové sezony namířeno do Ottawy, největší úskalí.

Že by do čelisti nechráněné krytem dostal další bolestivou ránu, strach neměl. „Když jdu do zápasu, nebojím se. Do všeho jdu po hlavě. Co se má stát, se stane," usmál se.

Jordána zase poslal na mantinel útočník Maver, a přestože rozhodčí nevylučovali, český bek měl za to, že šlo o nedovolený zákrok.

„Jsem si jistý, že mi podrazil stojnou nohu a najednou jsem letěl kolenem do prken. Doufám, že to bude jen naražené, nic vážného a budu moct na turnaji pokračovat. První okamžik byla bolest největší a jen doufám, že se to do dalšího dne nezhorší," přál si Jordán, jemuž na led spěchal na pomoc i doktor Antonín Chochola.

„Ten už z nás má hlavu jak balón," připomenul Jordán zraněné Chytila, Sedláka a Chlapíka, který už aspoň může hrát.

A Jordán se Smejkalem si oddechli, že hrůzostrašný průběh zápasu, kdy ještě na konci druhé třetiny prohrávali 0:2, nakonec dokázali ve třetí části hry otočit.

„První třetina byla šílená. Řekli jsme si, že pokud do toho nedáme srdce a nebudeme bojovat, můžeme mít jakýkoli systém a stejně to nebude fungovat. Bez srdce to fakt nejde," věděl Jordán a přiznával, že trenér Jalonen po první třetině v šatně hodně zvýšil hlas.

„Nemohl být klidný. Všichni jsme věděli, že to není ideální. Hraju pod ním v reprezentaci druhý rok, takhle ale hlas ještě nezvýšil. A oprávněně, dokázal vycítit, že teď to bylo potřeba. A přesně nám vypočítal důvody, proč hrajeme tak, jak hrajeme," prozrazoval Jordán dění z kabiny.

„V první třetině to byla naše klinická smrt," říkal Jordán.

„Začali jsme vymýšlet a každý si dělal, co chtěl on sám. Hodně nám pomohl gól na 1:2, pak jsme si věřili, že už to zvládneme otočit. Vůbec to ale nebylo jednoduché," přidával se Smejkal.

Oba vyzdvihli Dominika Kubalíka, jenž dvěma přesilovkovými góly srovnal na 2:2 a nakonec zápas končil s bilancí 3+1. „K tomu se nedá nic říct... Ukázal, že NHL hraje z nějakého důvodu, Všichni o něm víme, že má granát v ruce. Doufám, že mu to vydrží," říká Jordán o aktuálně nejproduktivnějším hráči celého MS (6+4).