Michale, začněme hokejem. Jaký to byl zápas?

Vůbec ne jednoduchý. Byl první, který jsme hráli ve dvanáct hodin, tedy dost brzy. Bylo skvělé, že jsme využili přesilovku, kdy to trefil Kubalda, což nás trochu uklidnilo. Pak se nám podařilo odskočit na 2:0, kdy Flíček krásně využil sólo. Zároveň bylo důležité, že jsme ve druhé třetině ubránili oslabení. Ta jsme zahráli výborně, pak jsme si zápas už pohlídali. Takže nebyl jednoduchý, ale tři body jsou tři body.

Byl to váš nejklidnější duel ze všech dosavadních?

Ano. Myslím, že jsme dobře čistili prostor před Karlem (Vejmelkou), takže většinu střel viděl. Podal výborný výkon. Byl jistý celý zápas, chytal výborně. I pro něj je super, že má na kontě nulu. Systémově to bylo odehrané dobře. A takto bychom chtěli hrát. Musím vyzdvihnout ta oslabení. Bylo v nich hodně zblokovaných střel od Beryho, Čeče, Smejkyho (Beránka, Černocha, Smejkala). Kluci tam skákali po držkách, chytali puky a nám obráncům to dost usnadnili. Oslabení byla zahrána výborně, v nich bylo vidět, že všichni taháme za jeden provaz. Makáme jeden za druhého, tak se musíme prezentovat i do dalších bojů.

Na druhou stranu klíčoví hráči jako Kubalík, Červenka kvůli oslabením ve druhé třetině moc nehráli.

Nebyla to jednoduchá situace. Ale je to hokej, každý má v týmu nějakou roli a všichni to maximálně respektují. Ti, co chodí na oslabení, odvedli výbornou práci. Tam se zápas lámal, že jsme Norům nedali čuchnout. Snažili jsme se to v oslabení i kvůli dlouhé střídačce rychle točit, protože není příjemné, když se člověk zavaří, zatáhne a pak tam jen stojí. Snažili jsme se být aktivní. To se povedlo.

Foto: David Taneček, ČTK Češi se radují po triumfu nad Norskem.

A vy jste tak ve čtvrtfinále...

... vážně? To jsem ani nevěděl. Já se moc těším na ty dva poslední zápasy (Švýcarsko, Kanada). Ty budou důležité i pro naše sebevědomí. Připravíme se na ně a budeme to směřovat do čtvrtfinále. Třeba Švýcaři mají výborný tým. Přijely jim všechny hvězdy z NHL. Je vidět, že se snažili poskládat to nejlepší, co mají.

Stejně jako loni i letos je během mistrovství světa váš oblíbený Oktagon. Těšíte se?

Jasně, budeme koukat. Celý tým si sedne do našeho salonku, zapneme to a budeme fandit.

Vy jste tým Karlos?

Nebudu predikovat vůbec nic. Je to nevyzpytatelný fight, ale budu fandit.

Váš tip?

Neřeknu.

S kondičním trenérem reprezentace Michalem Hamršmídem, bývalým zápasníkem MMA, už jste souboj probírali?

Ano. Ten na to má jiný pohled, MMA dělal. Vidí do toho mnohem víc než my. Ptali jsme se ho na hlavní zápas, jak může dopadnout. Máme nějaké tipy, ale uvidíme. Těšíme se na to, bude to skvělý večer pro nás i celý Oktagon. Nějaké sázky možná u kluků jsou, ale myslím si, že celá večerní karta je zajímavá.

Vy MMA sledujte hodně, že?

Nechci říkat, že se v tom vyznám. Znám se s Ondrou Novotným (promotérem), tak se ho ptám na zákulisí bojovníků a nějaké info mám. A tak se těším na celou tu kartu, třeba na zápas Lohoré - Kozma. Všichni ale budeme čekat na celý hřeb večera (Vémola - Kincl). To bude rozuzlení situace, jak to mezi těmi klukama bude dál. Oběma jde o hodně.

Neříkáte Ondřeji Novotnému, že Oktagon pořádá špatně, když vy zrovna hraje na MS?