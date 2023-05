Riga (Od našeho zpravodaje) - Jeho góly změnily průběh utkání, on pak byl za odměnu vyhlášen nejlepším českým hráčem utkání. A podle statistik si Lukáš Sedlák v zápase proti Slovensku připsal ještě jedno „nej" - byl vůbec nejrychlejším hráčem ze všech, protože mu čipy naměřily nejvyšší rychlost 36,7 km/h.

„Viděl jsem ty statistiky na kostce, ale vůbec nevím, kde to mohlo být," smál se.

Parádní kombinace na ose Tomášek - Kubalík - Sedlák 🤫🚨 pic.twitter.com/gTxPuYjupg — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 12, 2023

Jeho dobrá nálada byla logická. Nejprve v polovině úvodní třetiny v oslabení vyrovnal na 2:2, pak na konci stejné části dával v přesilovce na 3:2, což nakonec byla rozhodují branka. „Jeden jejich obránce trochu zaspal a nechal mě úplně samotného. Tak jsem si za brankou křiknul, Kuba (Flek) mi to perfektně dal. Zkusil jsem to okolo brány s tím, že si to tam brankář třeba srazí. A vyšlo to," popisoval první trefu a ke druhé přidal: „Stál jsem před brankou, ale tam je to taky trochu o náhodě, když vyjde taková teč. Podobně to takhle zkoušíme v Pardubicích, takže to i tady byla jedna z variant."

I on samozřejmě vnímal, že duel nabídl dvě odlišné části. V té první Slováci dřeli, vytahovali se s ostrými střety, v té druhé už Češi zápas kontrolovali. „Oni do nás vletěli, dohrávali nás a my jsme to asi úplně nečekali. Chvíli nám trvalo, než jsme se odvážili udělat to samé. Pak jsme byli druhou půlku první třetiny lepší. Naštěstí jsme hned dali vyrovnávací gól na 1:1, což bylo důležité, že jsme se netrápili. Ale myslím, že je pořád na čem pracovat."

O přestávce jim kouč Jalonen zdůrazňoval, aby zbytečně neopláceli a nechodili tak do oslabení, jak se to stalo v případě Chytila a Kempného. „Něco jiného je základní část sezony, ale toto je turnaj, kdy záleží na každém gólu a zápase. V sezoně může jít někdo někoho zmlátit, ale toto je takové play off. Oplácení nedává smysl," říkal.

Když už je řeč o play off, tak ožil střet z toho extraligového, kdy ho v sedmém semifinále v Pardubicích sestřelil třinecký Libor Hudáček, tentokrát pro změnu hrající na slovenské straně. Hudáček následně dostal trest na tři zápasy a přišel o první polovinu finálové série proti Hradci Králové. „Ty tři zápasy dostal zaslouženě. Když takto cíleně vyskočíte, tak ten trest sedí," vyprávěl Sedlák.

Vlastní gól Šimona Hrubce v utkání se SlovenskemVideo : Česká televize